Dr. Stone sul rilascio di un oneshot speciale

Dr. Stone ha recentemente portato a termine la storia principale di Senku e dei suoi amici che combattono per liberare il mondo dalla misteriosa prigione di pietra.

La serie Shonen iniziata nel 2017 ha regalato due stagioni del popolare adattamento anime. Sebbene il manga abbia posto fine alla storia, sembra che un nuovo manga one-shot stia per coincidere con uno speciale anime che si concentrerà sul personaggio marinaro noto come Ryusui.

Senzu libera Ryusui dalla sua prigione di pietra durante l’ “Age of Exploration Arc“, in cui era necessaria la sua esperienza nella navigazione per aiutare il Regno della Scienza.

Essendo effettivamente il “pirata” della serie, Ryusui ha aggiunto un interessante contrasto al Dr. Stone. Soprattutto quando si tratta della sua relazione con Senku, che spesso vede il Capitano tenere a freno lo scienziato pazzo quando si tratta della sua natura più manipolativa .

Inutile dire di aspettarsi che questo capitano di mare del mondo di pietra svolga un ruolo importante nella prossima terza stagione dell’anime del Dr. Stone.

WSJ_Manga ha condiviso la notizia che un capitolo manga speciale era in lavorazione in concomitanza con l’arrivo dello sbarco speciale anime quest’estate che si concentrerà sull’alleato marittimo di Senku, con la serie che già conferma che i fan possono aspettarsi la terza stagione per arrivare l’anno prossimo nel 2023.

Dr. STONE will receive a special manga chapter before the Dr. STONE: Ryusui TV Anime Special airs in Summer 2022. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 2, 2022

Dr. Stone: il manga

Si tratta di un manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi dal 6 marzo 2017 al 7 marzo 2022. La rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha ha pubblicato il manga. In occasione del Napoli Comicon 2018, Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione in Italia nella collana Dragon, ed è iniziata il 1º novembre 2018.

Un adattamento anime prodotto dallo studio TMS Entertainment è stato trasmesso dal 5 luglio 2019 al 25 marzo 2021.