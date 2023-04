Dragon Ball Super è sicuramente una delle serie di punta della rivista Shonen Jump, uno dei nomi più importanti per quanto riguarda il medium nipponico. Fin dagli anni ottanta la serie di Akira Toriyama è stata una delle più proficue a livello di guadagni, e ancora oggi si difende sempre bene, nonostante il mercato che cambia.

Dopo un 2022 scoppiettante, dove Demon Slayer, Spy x Family e Chainsaw Man hanno dominato le classifiche mondiali, ecco che negli Stati Uniti, così come riporta Comic Book, Super è stato uno dei più venduti, reggendo il confronto con le nuove serializzazioni, ricordando di come queste ultime si ispirano sempre a Dragon Ball.

Nonostante questo in testa alle classifiche abbiamo visto le storie antecedentemente citate, insieme al classico Jujutsu Kaisen, onnipresente all’interno di questo genere di classifiche. I manga citati hanno battuto sia l’opera di Toriyama che One Piece di Oda, nonostante quest’ultimo per poco ha anche superato Dragon Ball.

La serie di Toriyama ha chiuso con 522.292 vendite e quella di Eiichiro Oda con 543.361 vendite. Numeri comunque da capogiro, specie se pensiamo alla loro longeva serializzazione. Le vendite come ben sappiamo dimostrano tanto, ma di certo non tutto. Ci sono tanti fattori che incidono su queste statistiche, tra cui la novità.

Dragon Ball Super: il manga è tra i più venduti del 2022

Demon Slayer, Spy x Family, Jujutus Kaisen, My Hero Academia e Chainsaw Man, giusto per citarne alcuni, sono delle storie nuove, quindi il pubblico è più propenso a seguirlo, specie se parliamo di nuova utenza.

Un nuovo appassionato troverà sicuramente arduo seguire One Piece da zero, visti i suoi 1000 capitoli, stesso per Dragon Ball. Insomma, la quantità non fa la qualità e tra qualche anno le serie ai primi posti di queste classifiche saranno rimossi da nuove storie, e via discorrendo.

Cosa ne pensate di questi dati di vendite per Dragon Ball nel 2022?

Fonte Comic Book