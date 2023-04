I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya, è uno dei franchise più amati e seguiti di sempre, e proprio qualche tempo fa avevamo parlato dell’episodio animato perduto nel tempo, prodotto per portare una versione americana del franchise nei ruggenti anni novanta, quindi poco dopo l’uscita ufficiale del manga e dell’anime nel mondo.

Così come fatto con Sailor Moon i produttori americani volevano portare due serie di successo nipponiche in salsa americana al loro pubblico, in un momento forse troppo inopportuno per tale obiettivo. Infatti entrambe le versioni si sono bloccate solamente al pilot.

L’episodio pilota dei Cavalieri dello Zodiaco è ora presente sul canale YouTube di Ray Mona, la stessa persona che ha pubblicato un documentario a riguardo di questo progetto, recuperabile anche su un nostro precedente articolo. Da come leggiamo su Comic Book il progetto era una cosa a parte e non copiava dalla versione originale.

Infatti si voleva creare proprio una sorta di avventura nuova e diversa per i protagonisti, infatti il titolo era Guardians of the Cosmos (al posto del classico Knight of the Zodiac). Dopo aver ottenuto il permesso dall’ex presidente di Bandai America Frank Ward di recuperare il materiale precedente di Sailor Moon, ha ricevuto anche questo filmato.

Quindi stiamo parlando di un grande sforzo da parte della produzione, che volevano donare all’America una versione completamente diversa da quella vista in precedenza. Purtroppo per un motivo o per un altro il tutto non è mai approdato nel mercato americano e in quello internazionale.

I Cavalieri dello Zodiaco: online il pilot della serie animata americana degli anni ’90

Da come avete visto troviamo addirittura una sigla e una rielaborazione totale delle sequenze e dei personaggi, quindi anche in questo caso potete capire lo sforzo della produzione dietro la serie, che ha avuto purtroppo una cattiva sorta, proprio come successo con Sailor Moon.

Cosa ne pensate di tutto questo? Assurdo vedere anche l’evoluzione e i tempi che cambiano, insieme ai concetti e le idee su determinate cose.

Fonte Comic Book – Ray Mona