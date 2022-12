Così come quella di Sailor Moon, ecco che sbuca fuori dopo più di 30 anni la versione americana dei Saint Seiya, tramite un trailer altamente discutibile e dalla qualità mediocre.

Anche qui abbiamo una piccola clip inerente a questo progetto morto ovviamente sul nascere, proprio come successo con lo shojo per eccellenza.

Tramite un documentario postato dalla YouTuber Ray Mona apprendiamo il tutto e veniamo a conoscenza di questo progetto perduto: Saint Seiya – Guardians of the Cosmos , una produzione animata che doveva conquistare le generazioni degli anni novanta.

Il documentario è veramente bello succoso e Ray Mona spiega tutto nel dettaglio, spulciando nel cuore e nel passato di questo progetto purtroppo mai ampliato e condiviso al grande pubblico.

Il via a questo progetto è stato dato dal presidente della Bandai America Frank Ward, lo stesso che ha lasciato diffondere tutto il materiale inerente al progetto americano di Sailor Moon.

Saint Seiya: ecco il trailer della versione americana degli anni novanta

Tutti i video trovati all’interno sono comunque un patrimonio importante della Library of Congress, anch’essa dietro il contenuto visionabile all’interno del video YouTube lasciato sopra a queste righe.

Come accennato lo stesso progetto di Saint Seiya – Guardians of the Cosmos faceva parte un qualcosa di più grande volto a portare in versione americana molti successi giapponesi, anche se purtroppo la Bandai non è riuscita nell’intento.

Forse la presenza di un prodotto qualitativamente alto come quello dei Saint Seiya apprezzato in tutto il mondo in versione originale ha tagliato le gambe alla produzione di netto, così come accaduto con Sailor Moon.

Ai tempi era in realtà una pratica molto abusata quella di rilanciare prodotti giapponesi in altre nazionalità cambiando tutto, visto che la diffusione degli anime di certo non era immensa come ora e quindi visto la poca conoscenza del pubblico si puntava a creare appositamente dei prodotti apposta per un determinato mercato.

In calce potete anche vedere, grazie a Ray Mona e ANN, una mini clip, o meglio un trailer del progetto mai realizzato di Saint Seiya, che come vedete avevano dei ritocchi anche per quanto riguarda i protagonisti.

