Sailor Moon a quanto pare possiede anche una sua versione animata americana comprensiva di un solo episodio pilota, concepito e abbandonato negli ’90: Oggi è stato finalmente reso pubblico.

L’ex presidente di Bandai America Frank Ward ha dato il via libera a Ray Mona, documentarista di media perduti, di pubblicare il filmato ottenuto dalla Biblioteca del Congresso.

Il concept riguardante una versione americana di Sailor Moon è nata nel 1993, ma alla fine Bandai ha scartato l’idea favorendo un doppiaggio inglese basato sulla produzione originale della Toei Animation. (Parliamo del doppiaggio della DiC Entertainment, famoso per le sue modifiche ai contenuti e le libertà nell’interpretazione della sceneggiatura).

Questa produzione americana avrebbe mescolato filmati live-action dei produttori di Power Rangers, Renaissance Atlantic, e nuove animazioni dello studio Toon Makers.

La produzione e tutto il resto della squadra puntava a trasmettere lo show in anteprima nel 1994 su FOX, potenzialmente nello stesso blocco di Power Rangers, per questo voleva essere un ibrido che somigliasse al noto franchise.

Sailor Moon: finalmente online l’episodio Pilota della versione americana anni’90!

Lo show era noto come Saban Moon ed è diventato nel corso del tempo un cult intramontabile tra i fan americani di Sailor Moon, che ad oggi avranno sicuramente apprezzato questo recupero.

Una clip musicale è stata realizzata utilizzando i tagli dell’episodio pilota, producendo un video di ben 17 minuti. Un documentario è stato proiettato privatamente all’Anime Expo; successivamente e stato registrato illegalmente e poi diffuso. Ora il video è disponibile ufficialmente.

Il documentario in questione ha anche rivelato che la produzione di Toon Makers Raymond Iacovacci, Rocky Solotoff e Steven Wilzbach avevano anche scritturato attori in carne ed ossa per lo show, riutilizzando per le riprese i set della sitcom americana Saved by the Bell.

Il cast comprendeva Stephanie Dicker nel ruolo di Sailor Moon (Victoria), Melinda “Mindy” Cowan nel ruolo di Sailor Mercury (Blue), Danny “Dani” DeLacey nel ruolo di Sailor Mars (Dana), Tami-Adrian George nel ruolo di Sailor Jupiter (Lita), Melendy Britt nel ruolo della voce di Luna (un gatto bianco) e Adrienne Barbeau nel ruolo di Queen Beryl e Queen Serenity. L’attrice che interpreterà Sailor Venus (Carrie) non è stata confermata.

Considerando queste informazioni, avreste guardato la versione completa di Sailor Moon americana?