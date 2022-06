Sailor Moon: ecco come Naoko Takeuchi celebra il trentesimo anniversario del museo

In occasione del 30° anniversario del museo del franchise di Sailor Moon sono state rivelate tre nuove immagini della mangaka Naoko Takeuchi.

Ecco di seguito le nuove illustrazioni:

Il museo si svolgerà dal 1 luglio al 30 dicembre presso il Roppongi Museum di Tokyo e sarà articolato in tre fasi:

volume 1 che va dal 1 luglio al 4 settembre;

che va dal 1 luglio al 4 settembre; volume 2 che invece va dal 10 settembre fino al 6 novembre;

che invece va dal 10 settembre fino al 6 novembre; volume 3 che infine ha durata dal 12 novembre al 30 dicembre

Comprenderà 600 pezzi, tra cui illustrazioni originali di Takeuchi e opere d’arte colorate che verranno esposte per la prima volta.

Altre caratteristiche includono un “teatro di esperienza immersiva” che mostrerà immagini colorate su uno schermo con effetti speciali. Ci sarà anche una “mostra di manoscritti di ologrammi” che mostrerà i famosi dialoghi dei Sailor Guardians, materiali e beni degli anime dagli anni ’90 ai giorni nostri e abiti dei musical.

In questi trent’anni Sailor Moon è diventata una serie famosa in tutto il mondo. In Giappone è una delle più importanti e ha fruttato più di 1.5 miliardi di dollari durante i primi tre anni.

Si concentra sulla storia di Usagi Tsukino, una studentessa di terza media che incontra una strana gatta parlante chiamata Luna. Questa rivela che di essere una guerriera Sailor e che avrà il compito di proteggere la Terra.

Per farlo dovrà prima trovare le altre guerriere Sailor e rintracciare con il loro aiuto la Principessa dell’antico regno lunare, Silver Millennium.

Usagi diventa così l’eroina Sailor Moon, la guerriera dell’amore e della giustizia, e si scontrerà con gli emissari del Dark Kingdom. Sono criminali che bramano il Cristallo d’Argento Illusorio, una misteriosa pietra di incredibile energia. Questa riesce a risvegliare il loro capo Queen Metaria e dominare la terra e la luna.

In Italia, Sailor Moon conobbe molta popolarità, come già capitato ad altre serie animate di successo. Questo livello di notorietà giunse anche grazie allo svariato numero di prodotti del merchandising ufficiale giapponese.

A tal proposito ricordiamo che di recente abbiamo riportato l’aggiornamento legato alla nuova collezione delle scarpe Vans con Sailor Moon.