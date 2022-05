Sailor Moon: l’autrice realizza un’illustrazione per i 30 anni dell’anime e per il Sailor Moon Museum

“Vivere significa saper godere intensamente di ogni attimo… vivere significa accettare sia le cose belle che quelle brutte.

io non ho paura di soffrire, perché so che la vita mi riserverà tanti momenti felici che trascorrerò in compagnia di chi mi vuole bene.”



Sailor Moon per festeggiare i 30 anni dell’anime condivide un’illustrazione a tema, realizzata da Naoko Takeuchi stessa.

La nuova immagine è stata disegnata dalla creatrice della celebre storia e ritrae la paladina della giustizia nel suo costume originale.

L’illustrazione è stata creata per promuovere l’apertura del nuovo Sailor Moon Museum, una mostra d’arte a tempo limitato che aprirà a Tokyo questa estate.

L’art è stata svelata attraverso il sito ufficiale della mostra. La mostra si tiene per celebrare il 30° anniversario della prima dell’anime originale di Sailor Moon, e presenterà opere d’arte originali della Takeuchi, così come manoscritti raramente visti e bozze del suo manga seminale.

La mostra presenterà più di 600 oggetti provenienti da tutta la storia del franchise, che comprenderà materiali di produzione sia dello show originale che del reboot di Sailor Moon Crystal, costumi della serie live-action e spettacoli teatrali, chioschi di giochi e merchandising raccolti negli ultimi tre decenni.

Il sito web della mostra afferma che l’evento sarà la più grande collezione di memorabilia di Sailor Moon mai esposta.

Il museo sarà anche caratterizzato da una vetrina immersiva che evidenzierà i momenti chiave della storia di Sailor Moon. Il murale dedicato sarà aumentato con display olografici che cambiano l’immagine a seconda dell’angolo di osservazione.

La mostra presenterà tutti i suoi oggetti in tre fasi/blocchi, ognuno dei quali si concentrerà su una parte specifica della storia e sarà distribuito in date specifiche: la prima parte partirà da luglio a settembre, dopodiché la seconda fase sarà aperta da settembre a novembre.

Mentre il terzo blocco sarà disponibile per la visione da novembre a dicembre. La mostra si terrà al Sony Music Roppongi Museum di Tokyo, che attualmente ospita uno showcase di Detective Conan. I biglietti per l’evento saranno in vendita il 4 maggio in Giappone.

Il Gekijōban Bishōjo Senshi Sailor Moon Cosmos (Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie) sancirà finalmente la conclusione della storia del personaggio, rimasta incompiuta per troppo tempo all’interno della trasposizione animata.

Il cast rivelato da Toei Animation annuncia delle vecchie glorie: Tomoya Takahashi (Magi: Le Avventure di Sinbad, Non Non Biyori, Gatchaman Crowds) torna alla regia, Kazuyuki Fudeyasu (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Land of the Lustrous, Bleach) alla sceneggiatura, Kazuko Tadano (I Cavalieri dello Zodiaco, Yu-Gi-Oh!) tornerà ad occuparsi del character design e Yasuharu Takanashi (Naruto, Fairy Tail) comporrà le colonne sonore.