Sailor Moon: l’ultimo arco narrativo sarà composto da due film

La saga di Sailor Moon, partorita dalla mente di Naoko Takeuchi, è senza dubbio una delle opere più influenti e conosciute di tutto il globo, grazie allo straordinario successo ottenuto dagli anni novanta fino ad oggi, che ancora continua a catturare e ammaliare numerosi appassionati.

La prima serie animata del franchise che all’epoca fu trasmessa anche in Italia, era diversa dal manga e quindi anche un vero e proprio finale non è mai arrivato davvero e quindi proprio per questo si è deciso di investire in un importante progetto remake volto a dare il giusto valore alla famigerata opera.

Inizialmente, come punto di partenza abbiamo avuto modo di visionare le prime stagioni intitolate Sailor Moon Crystal, ma successivamente nel corso degli anni, ci sono state delle operazioni differenti mutate nel tempo.

Negli ultimi anni infatti, la produzione animata si è spostata su altri prodotti, come quelli di Sailor Moon Eternal, disponibili anche su Netflix.

Il manga però non è stato adattato completamente e manca la saga finale “Shadow Galactica”, che sarà adattata in due film di prossima uscita.

Quindi ufficialmente Sailor Moon Cosmos concluderà la saga. Il progetto sarà composto da due film come già accennato, che debutteranno in Giappone nell’estate dell’anno prossimo, il 2023.

Il Gekijōban Bishōjo Senshi Sailor Moon Cosmos (Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie) sancirà finalmente la conclusione della storia del personaggio, rimasta incompiuta per troppo tempo all’interno della trasposizione animata.

Il cast rivelato da Toei Animation annuncia delle vecchie glorie: Tomoya Takahashi (Magi: Le Avventure di Sinbad, Non Non Biyori, Gatchaman Crowds) torna alla regia, Kazuyuki Fudeyasu (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Land of the Lustrous, Bleach) alla sceneggiatura, Kazuko Tadano (I Cavalieri dello Zodiaco, Yu-Gi-Oh!) tornerà ad occuparsi del character design e Yasuharu Takanashi (Naruto, Fairy Tail) comporrà le colonne sonore.

Insieme all’annuncio ufficiale dei film, troviamo anche un trailer e un poster promozionale, volto a coronare la conclusione della storia proprio con Sailor Moon Cosmos.

I due film di prossima uscita faranno sicuramente felici gli appassionati che volevano visionare una degna conclusione di uno dei franchise più famosi al mondo in ambito manga e anime.