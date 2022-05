Sailor Moon: in arrivo l’annuncio di una collezione con Vans?

Ultimamente moltissimi franchise manga stanno annunciando collaborazioni interessanti con case di moda importanti, e ora potrebbe toccare alla serie Sailor Moon.

La più recente è la collezione tra il brand Converse e il franchise Pokémon che coinvolgerà i più piccoli ma anche i più grandi.

Naruto invece presenterà una collezione con Nike dove gli appassionati potranno acquistare un paio di scarpe sneakers con alcune versioni legate al franchise di Kishimoto.

Poi arriviamo a Jujutsu Kaisen che darà vita ad una collezione speciale con la casa di abbigliamento di lusso italiana Dolce & Gabbana.

Ora sembra essere arrivato il momento di Sailor Moon. Parliamo di una serie ormai in circolazione da decenni.

Nonostante questo pare che gli appassionati potranno avere tra le mani, o per essere pertinenti, “ai piedi” delle Vans speciali. Con questo intendiamo dire che il franchise della mangaka Naoko Takeuchi presenterà una collaborazione con il brand di scarpe famose Vans.

Al momento però si tratta più di un rumor che sta per diventare ufficiale.

L’aggiornamento arriva dall’account Twitter Ochibawolf, che ha condiviso foto di scarpe che mostriamo direttamente qui di seguito:

My husband called to tell me the Vans Sailor Moon shoes are from the skateboarding line.

This model in particular is called "The Lizzie" and she's a female pro skateboarder and that's her signature on the tongue.

Pop Cush is Van's exclusive skateboarding insole. pic.twitter.com/XLKyjp29D9

— Sailor Moon News 💎 (@Ochibawolf) May 2, 2022