Naruto: quando uscirà la collaborazione con Nike Jordan?

Naruto è in assoluto fra i manga ad aver lasciato maggiormente il segno durante il periodo di serializzazione. Infatti per più di dieci anni ha dominato con One Piece il mercato, costruendo costantemente un fandom fedele.

Di recente abbiamo assistito a moltissime novità di collaborazioni tra franchise di manga originali importanti e famosi e case di moda note in tutto il globo.

Ricordiamo la nuova collezione di Dolce & Gabbana con la serie di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen. Per coloro che non sono a conoscenza di questa collaborazione è possibile saperne di più cliccando qui.

Adesso spostiamo la nostra attenzione su Naruto. All’inizio di quest’anno è stata rivelata la collaborazione con Nike.

Tuttavia ad oggi sono passate diverse settimane e i fan si chiedono quando verrà rilasciata la collezione di Naruto x Jordan.

A quanto pare c’è una risposta! Ci sono due date questo mese che tutti gli appassionati devono tenere in considerazione.

Secondo Modern Noteriety, due sono le date per la collezione Jordan di Naruto.

La prima data è l’11 maggio mentre la seconda è il 18 maggio. La collaborazione rilascerà la maggior parte dei suoi capi svelati alla prima data, mentre due paia di scarpe seguiranno la settimana dopo.

Secondo queste voci le sneakers Sage of Sixth Path (Saggio delle sei vie) saranno disponibili per l’acquisto l’11 maggio sia online che in negozi selezionati.

Questa colorazione costerà intorno ai 123€ ed è basata sulle sneakers di Zion Williamson. L’11 maggio segnerà anche l’uscita dell’abbigliamento di questa linea, comprese magliette e felpe con cappuccio.

Per quanto concerne invece la data del 18 maggio, questa darà il via alla collezione Madara insieme alla colorazione Nine-Tails. La collezione include un altro paio di sneakers e arriva per gentile concessione della Jordan Air 200E.

Queste sneakers basate su Naruto presentano una colorazione Jonin che include accenti verde foresta e blu scuro. Al momento, queste scarpe promozionali non hanno una data di uscita fissata, ma i fan possono aspettarsi qualche novità a partire da quest’estate.

Di seguito riproponiamo alcune immagini della collezione sopra descritta: