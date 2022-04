Naruto: guarda le prime immagini della collaborazione con Nike!

Naruto è in assoluto uno dei manga più importanti e famosi mai esistiti infatti nonostante le vicende del ninja che voleva diventare Hokage sono finite, l’anime è ancora fiorente. Inoltre dopo la fine del manga la storia ha avuto un seguito con il sequel Boruto: Naruto Next Generations.

La serie di successo continua a ispirare nuovi oggetti da collezione e spin-off fino ad oggi. In effetti, abbiamo di recente annunciato che Nike aveva confermato una collaborazione Jordan con Naruto. E ora ci è stata data una prima anticipazione alla collezione.

La sbirciatina viene da ModernNotoriety, come puoi vedere di seguito, che ha pubblicato sulla propria pagina Twitter.

I fan possono quindi dare un’occhiata alle tre scarpe che hanno preso parte alla collaborazione. Zion Williams e Jordan hanno collaborato per creare le colorazioni per le scarpe Zion 1. Queste sembrano essere alcune delle migliori sneakers anime che abbiamo visto negli ultimi anni.

Come puoi vedere, le tre colorazioni di Naruto sono ispirate al Saggio delle Sei Vie, Madara Uchiha e Kurama.

Il primo design richiama il saggio con le sfumature di arancione e giallo.

Le Sei Vie di Naruto caratterizza i colori delle scarpe da ginnastica, che presentano persino i simboli del mantello del ninja.

La seconda colorazione è basata su Madara date le sue vibrazioni bianco-nero.

Ci sono accenti rossi posizionati intorno allo Zion 1 per imitare lo Sharingan di Uchiha.

Sempre lo stesso insider ha anche pubblicato altre novità sulla collaborazione. Questa riguarda un paio di scarpe che si chiamano Jordan Air 200E “Jonin”. Guardale di seguito:

Naruto x Jordan collection also includes a promo pair, the Jordan Air 200E "Jonin" pic.twitter.com/WVGufClIVX — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) April 26, 2022

Grazie a un altro utente, MarkMan23, possiamo dire in quale periodo questa collezione arriverà. Inoltre lo stesso utente sulla propria pagina Twitter ha condiviso le magliette che saranno acquistabili. Quindi non ci saranno solo le scarpe!

The Naruto X Jordan Zion collection drops throughout May. pic.twitter.com/j9jptkfgLV — Mark Julio 『マークマン』 (@MarkMan23) April 26, 2022

Possiamo apprendere e annunciare che la collezione uscirà intorno a maggio.

Per quanto riguarda le scarpe di Kurama, la Bestia rinchiusa in Naruto ecco la sua tonalità rosso sangue. Per essere precisi, queste scarpe sono ispirate dalla forma furiosa che Naruto libera quando sblocca per la prima volta la quarta coda del suo ospite.

Puoi vedere cenni a quel disegno sui talloni di queste scarpe e c’è persino un simbolo di chakra situato sul retro della scarpa.

Queste scarpe non sono ancora arrivate sul mercato. Ogni scarpa in questa collaborazione con Naruto costerà circa 120€ e, naturalmente, ci aspettiamo che si esauriranno molto in fretta.