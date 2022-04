Naruto: annunciata la collaborazione con Nike Jordan

Il mondo di Villaggio della Foglia ha visto molte collaborazioni con il mondo della moda, che hanno colto l’occasione per basare i loro articoli sul popolare Naruto. Il cestista Michael Jordan in passato aveva già rivelato una collaborazione con il brand Naruto.

Nike sembra suggerire adesso un’altra collaborazione. Questo significherebbe che vedremo le Air Jordan di Naruto ritornare, il che attirerà l’attenzione dei fan della serie e di chi infossa le sneakers.

I grandi brand più importanti hanno avuto l’opportunità di produrre scarpe da ginnastica uniche basate su alcuni dei personaggi anime e manga più popolari.

Tra questi ricordiamo collaborazioni con Dragon Ball Z, Rick And Morty, Transformers e tantissimi altri.

Anche se non sono stati rilasciati ulteriori dettagli su questa partnership Nike/Naruto, l’idea di vedere Air Jordan sul modello dei guerrieri del mondo ninja è piuttosto strabiliante. Per questo i fan dovranno normalmente indossare scarpe da ginnastica Nike personalizzate per dare quel tocco stile anime.

Dopo che il manga di Naruto è finito, la storia ha avuto un sequel con Boruto: Naruto Next Generations- La popolare serie Shonen non mostra alcun segno di fermarsi presto.

L’account Twitter ufficiale Air Jordan di Nike ha condiviso l’aggiornamento che anticipa una futura collaborazione tra l’azienda di scarpe e il franchise anime.

Attualmente, nel manga di Boruto, il Villaggio della Foglia si sta concentrando sulla lotta contro le azioni violente di una nuova versione dell’Organizzazione Kara.

L’ex capo Jigen viene ucciso grazie a Naruto, Boruto, Sasuke e Kawaki. Di conseguenza il membro malvagio, Code, è in cerca di vendetta.

Per questo ha riunito alcuni nuovi ninja per vendicarsi e per cercare di raggiungere gli obiettivi dell’Otsutsuki.

Naruto: il manga

Ricordiamo che Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dall’ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, per un totale di 15 anni di serializzazione.

In Italia, il manga è pubblicato da Planet Manga, divisione della Panini Comics, a partire dal 3 aprile 2003 con cadenza mensile fino al numero 22 e con cadenza variabile dal 23 in poi.