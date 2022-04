Naruto: Itachi e Kisame si mostrano in una nuova statua

Naruto è in assoluto tra i manga più importanti e famosi che hanno popolato la rivista popolare giapponese di Jump. Ha conquistato i cuori e l’affetto di tantissimi appassionati in Italia e nel mondo grazie alla profondità di tutte le vicende che hanno caratterizzato i personaggi.

Tra questi un personaggio amatissimo è Itachi Uchiha, il fratello maggiore di Sasuke. Il ninja della foglia è tra i personaggi che hanno un passato duro e triste. Di fatto ha dovuto sterminare la sua stessa famiglia e l’intero clan per salvare il fratellino Sasuke.

Successivamente entra a far parte dell’organizzazione Alba dove viene affiancato a Kisame Hoshigaki.

Nonostante le loro storie si siano ormai concluse da anni, gli artisti di Surge Studio hanno voluto ricordarli con delle magnifiche statue da collezione. Questo studio ha fatto parlare di se con le statue incredibili di Eren contro Porco ed Eren in tutte le fasi della sua vita.

Primi esponenti dell’organizzazione criminale di Naruto conosciuta col nome di Akatsuki ad apparire nella storia, Itachi e Kisame si sono rivelati avversari incredibilmente ostici, soprattutto per le loro tecniche peculiari, e in svariate occasioni.

Di seguito ecco le prime immagini con tutti i dettagli riportati sull’account Twitter dello studio:

💥OFERTA PREORDER 🔥SURGE STUDIO Itachi y Kisame – #NarutoShippuden 💶Precio 1/6: 195€ C/U 💶1/6 PACK: 385€ 💶Precio 1/4: 365€ C/U 💶1/4 PACK: 725€ 💰Reserva: 50€ – 100€ ✈Envío Incluido Península 📏42cm 1/6 – 63cm 1/4 📦Q4 2022 – Q1 2023 📩Para reservar enviar MP pic.twitter.com/4sXy5UBXVh — Majin Store (@MajinStore) April 11, 2022

Venduti in due versioni differenti, in scala 1:4 e 1:6, e singolarmente o in uno speciale pack, i due ninja traditori sembrano perfettamente realizzati, con molta attenzione ai dettagli.

Basti vedere le pieghe su Pelle di Squalo, la spada di Kisame. Inoltre Itachi ha come base delle fiamme, riferimento all’arte del fuoco tipica del clan Uchiha.

Kisame invece è circondato dall’acqua, elemento fondamentale nelle tecniche usate dallo spadaccino.

I prodotti saranno disponibili tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma è già possibile effettuare il pre order a 385 euro per il pack in scala 1:6 e 725 per il pack in scala 1:4.