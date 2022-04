Naruto: un fan taglia 115 ore di filler e riadatta l'anime in maniera diversa per amore

Naruto: un fan taglia 115 ore di filler e riadatta l’anime in maniera diversa per amore

Opere come Naruto, Dragon Ball, Bleach e via discorrendo, sono famosi per i loro filler, storie che si discostano dalla trama principale volte a guadagnare tempo, intanto che l’autore del manga produca più capitoli per poterli riadattare in versione animata.

Nonostante si mostrino scene di vita dei personaggi, la trama principale è stoppata in un certo senso, anche se i filler approfondiscono il carattere e l’animo dei personaggi.

Purtroppo la nomea poco positiva assunta nel corso del tempo, ha portato i fan delle varie opere a demonizzarli completamente, visto che oggettivamente rubano troppo tempo a chi non ne ha.

Uno YouTuber fan di Naruto è venuto in soccorso a questa fetta di pubblico, facendo un lavoro incredibile per quanto riguarda l’editing dell’anime. Il ragazzo ha tagliato, editato e riadattato la trasposizione animata eliminando la maggior parte degli episodi filler della saga creata da Masashi Kishimoto.

Dietro questo immenso lavoro non c’è solo la volontà di aiutare la community però. Infatti lo youtuber per favorire la visione dell’anime con la sua ragazza ha deciso di compiere questo lavoro inumano, volta all’elaborazione video di centinaia di ore di trasmissioni.

Vedere dall’inizio più di 700 episodi era un’impresa titanica e tra i vari filler la cosa era quasi improponibile. Proprio per favorire la visione quindi, il ragazzo ha deciso di “rinnovare” Naruto, con una nuova versione denominata “The Ocean Cut“.

Il lavoro senza manco dirlo è stato durissimo e ha coinvolto 3 mesi di lavoro costante; infatti ogni sera dal mese di gennaio il lavoro di editing è iniziato e si è dilungato fino alla fine di marzo.

Lo YouTuber Oceaniz in questi giorni ha postato un video al riguardo, sviscerando e descrivendo tutto il lavoro svolto, a partire dall’idea principale che coinvolgeva la sua ragazza.

Mentre esiste già un fan-edit simile dal nome di Naruto Kai, il quale si concentra solo sugli eventi principali dell’opera cartacea, quello di Oceaniz contiene i momenti salienti della storia in generale, quindi anche qualche filler piacevole, approvato dai fan della storia.

Storie assurde come “la diarrea di Naruto” e il sexy Jutsu ovviamente sono state rimosse; ma come già accennato in una sezione Episodi speciali a tema” dell’Ocean Cut, sono presenti alcuni episodi filler interessanti. Lo YouTuber ha ammesso che la fase di editing di Shippuden è stata la più tosta da tagliare e montare.

Alla fine le 250 ore richieste per vedere il 720 episodi di Naruto sono state ridotte a 135. Un lavoro incredibile che ha soddisfatto la fidanzata di Oceaniz, visto che la ragazza ha definito Naruto uno degli anime più belli sulla faccia della Terra.

Ovviamente la Ocean Cut non può essere caricata online, né venduta altrove, visto che è una grossa violazione di copyright che potrebbe condurre anche alla galera.