Jujutsu Kaisen: spiegata l’espansione del dominio di Hakari

Jujutsu Kaisen è tra i manga che stanno conquistando senza sosta fette di lettori importanti. La particolarità del manga di Gege Akutami è l’espansione del dominio che permette ai personaggi di sfoderare tecniche incredibili.

In questo caso parleremo della tecnica complicata di espansione del dominio di Kinji Hakari.

Ci troviamo nell’arco narrativo del Culling Game, che in questa fase si sposta su Hakari nella colonia n. 2 di Tokyo. Dopo aver visto alcuni dei primi combattimenti degni di nota nelle altre colonie finora, i fan hanno finalmente visto Hakari in azione. Questo dopo che lui e Panda sono entrati nella colonia n. 2.

Hakari ha l’obiettivo di ottenere più punti possibile per aiutare la sorella di Megumi. Tuttavia si è trovato di fronte a un avversario piuttosto strano.

All’inizio del primo vero combattimento di Hakari nel Culling Game, si è ritrovato contro l’artista manga Charles Bernard. Questo nuovo combattente ha una strana abilità che gli permette di vedere alcuni secondi nel futuro.

Hakari si è ritrovato già a lottare contro questo nuovo avversario poiché Bernard è riuscito a contrastare ciascuno dei suoi attacchi fisici.

A tal proposito dunque cerca di arrivare al suo stesso livello e porre fine al combattimento il prima possibile.

Il capitolo precedente della serie ha anticipato che avrebbe scatenato la sua espansione di dominio completa, Idle Death Game (“Gioco della morte indolente”). Si scopre che è piuttosto complicato.

Per comprendere con chiarezza l’espansione del dominio di Hakari, l’utente sugurugetowo ha condiviso sulla sua pagina Twitter la spiegazione per una maggiore comprensione:

jjk 183 so this is the explanation for hakari's domain expansion… I feel so bad for readers who got confused by kirara and gojo's cursed techniques

Facciamo un passo indietro. I capitoli precedenti della serie avevano accennato al fatto che la tecnica maledetta di Hakari avesse a che fare con l’apertura e la chiusura delle porte della metropolitana. Il capitolo 183 però mostra questa abilità capace di portare queste porte della metropolitana a un livello completamente nuovo.

La sua espansione del dominio segue effettivamente le regole di una macchina pachinko. Senza entrare nel nocciolo della tecnica stessa che è stata spiegata su due pagine piene di complicate regole di fortuna e compatibilità, il nucleo della tecnica prevede che Hakari venga rafforzato dai lanci fortunati del suo Dominio. Questa terminologia è vicina al gioco d’azzardo, amato particolarmente dal personaggio.

Si spiega che per prendere il jackpot bisogna far in modo di far uscire tre simboli tutti uguali. E se così succede Hakari avrà un bonus. Ma cosa vuol dire in termini di scontro in battaglia?

Abbinare alcuni personaggi, consente ad Hakari di avere dei potenziamenti. Per questo cerca di ottenere un jackpot che gli permetta di uccidere con un colpo solo tramite l’espansione del dominio. Si rivela che Hakari stesso ha una tale fortuna che non ha mai dovuto fare più di 30 lanci (che in termini di probabilità è incredibilmente raro).

Gli ultimi momenti del capitolo lo vedono riflesso con una proiezione della macchina del pachinko che segna un grande momento della storia influenzata dalla metropolitana del manga.