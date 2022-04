Jujutsu Kaisen: guarda come il mangaka celebra il Culling Game

Jujutsu Kaisen sta continuando a lavorare sulla seconda stagione e, nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sul manga in questo momento.

Il mangaka Gege Akutami si sta destreggiando con l’arco più ambizioso del manga, il Culling Game. Da questo, ovviamente, si può capire il grande entusiasmo di tutti gli appassionati su questo arco.

Proprio per questa occasione è stato realizzato il primo poster per celebrare l’arco.

L’artwork è pubblicato insieme al numero primaverile di Jump Giga. Come puoi vedere di seguito, l’immagine in bianco e nero mostra una sfilza di stregoni. E, naturalmente, ci saranno tantissimi volti familiari insieme a diversi neofiti di Jujutsu Kaisen.

L’utente IDuckyx ha direttamente pubblicato sulla sua pagine Twitter l’illustrazione presente sul numero Jump Giga Spring.

Kenjaku è facile da individuare su questo poster, e lo stesso si può dire per Yuji che è sul lato destro. Si può anche vedere Megumi mentre evoca il suo shikigami a sinistra.

Le borse per gli occhi tipiche di Yuta sono difficili da non notare. Anche altri stregoni come Panda possono sono visibili e molti nuovi arrivati ​​nel manga ricevono punti d’onore.

Da Hakari a Ryo e Hiromi, questo poster presenta tutti coloro che finora hanno fatto la loro comparsa nel Culling Game.

Questo poster è il primo che Jujutsu Kaisen dedica al Culling Game. Il grande torneo è iniziato subito dopo l’incidente di Shibuya. Inoltre con la scomparsa di Gojo, l’evento si è trasformato in un bagno di sangue.

Kenjaku ha organizzato l’evento terroristico una volta che Gojo è stato sigillato nella dimensione della prigione. In seguito gli stregoni del mondo sono costretti a combattere in dieci colonie in Giappone, mentre cercano di uccidere coloro che li circondano.

Finora, Yuta è al primo posto dopo essere comparso nel torneo.

Megumi ha vinto una delle sue battaglie, mentre Yuji è riuscito a stringere una tenue alleanza con i superiori della sua scuola.

Jujutsu Kaisen promette che ci saranno altre emozionanti battaglie prima che la saga di Culling Game si concluda.