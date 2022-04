Jujitsu Kaisen: guarda come Shonen Jump omaggia la serie manga

Jujutsu Kaisen sta celebrando il suo quarto anniversario di pubblicazione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Per celebrare questo traguardo e l’uscita dell’ultimo volume del manga, il 19, ecco una nuova promozione speciale che poi vedere sopra.

Il creatore della serie Gege Akutami ha avuto una delle occasioni più importanti con la serializzazione completa.

Il mangaka ha inizialmente rilasciato una serie speciale di quattro capitoli che ha poi ottenuto il suo lungometraggio anni dopo. Questa si è rivelata popolare e in seguito Akutami è tornato sulla rivista non molto tempo dopo con Jujutsu Kaisen.

Questa serie è in corso da quattro anni di successo con quasi 200 capitoli e 19 volumi al suo attivo.

Nel manga vengono al momento narrate le vicende dell’arco del Culling Game. Questo introduce agli appassionati nuovi personaggi, nuovi combattimenti e ogni sorta di nuove sfide.

Mentre Jujutsu Kaisen celebra i quattro anni di serializzazione, il franchise è ora più grande che mai.

Le vendite del manga sono aumentate vertiginosamente grazie all’uscita del suo adattamento anime ufficiale. L’attesissima seconda stagione è in lavorazione e l’uscita è prevista per il prossimo anno.

Per quanto riguarda il film Jujutsu Kaisen 0, il film si sta ancora facendo strada nei cinema di tutto il mondo e ha battuto ogni tipo di record.

Jujutsu Kaisen: il manga

Ricordiamo che si tratta di un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018.

I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

Un adattamento anime di 24 episodi realizzato da MAPPA è stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2020 al 27 marzo 2021, e pubblicato su Crunchyroll per lo streaming in Italia.