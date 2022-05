Naruto: quali personaggi meriterebbero uno spin-off? La teoria dei fan

Naruto è da ormai più di dieci anni uno dei manga chiave mai pubblicati su Jump. Per anni, quando veniva serializzato, dominava la top 3 dei manga più letti. Gli altri due erano Bleach e, naturalmente, l’intramontabile One Piece.

Gli appassionati hanno da subito mostrato un importante attaccamento al manga di Masashi Kishimoto. Questo amore nei confronti del manga non è dovuto solo alla maestria del mangaka, ma per i personaggi che hanno popolato la serie.

Molti di questi mostravano lati inaspettati che hanno creato più fascino e carisma. Molti di questi però, hanno avuto poco spazio e dunque non si sa nulla.

Per altri ancora meno. Infatti vengono solo menzionati oppure mostrati in brevi flashback.

Quindi molti fan hanno idee su quali ninja avrebbero bisogno di spin-off.

Su Reddit, molti appassionati delle avventure del ninja biondo hanno provato a supporre quale personaggio meriterebbe un approfondimento. Ricordiamo che l’anime si è concentrato più volte sul Team 7.

Molti romanzi, dopo la fine della prima serie di Naruto, sono stati pubblicati. Questi si concentravano su personaggi come Shikamaru, Itachi e molti altri. I fan però hanno pensato ad altri ancora.

Tra questi menzioniamo Sakumo Hatake, il padre di Kakashi. La storia dell’uomo è stata raccontata durante la serializzazione del manga.

Il papà del sesto Hokage si toglie la vita dopo aver portato al fallimento di una missione. Kakashi è riuscito a riunirsi con suo padre nell’aldilà per pochissimo tempo. Ma agli appassionati non è bastato. Di fatto vorrebbero saperne di più sull’uomo prima della sua tragica fine.

Altri appassionati di Naruto vorrebbero avere maggiori informazioni su Hiruzen Sarutobi, nel suo periodo migliore.

Il Terzo Hokage non era solo forte ma intelligente. Sarebbe un privilegio essere spettatori della sua ascesa al vertice e come ha addestrato i tre ninja leggendari.

Naturalmente i fan hanno espresso il desiderio di conoscere meglio altri personaggi. Segnaliamo Suigetsu, del quale poterlo vedere raccogliere le Sette Spade della Nebbia. Altri vogliono approfondire Shisui o Zabuza in quanto l’impatto che hanno influenzato poco il protagonista della serie dopo la loro morte.

E per quanto riguarda la serie Shippuden? Rispodiamo Deidara! La sua personalità “esplosiva”, in tutti i sensi ci viene mostrata già matura. L’ideale sarebbe scoprire come è arrivato a diventare così e perché è entrato nell’Organizzazione Alba.