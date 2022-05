Naruto Shippuden, la sesta stagione si fa spazio nel catalogo Crunchyroll

Finalmente si entra nel vivo! la sesta stagione è una delle più potenti e importante di tutto l’anime. Sasuke chiuderà finalmente i conti con Orochimaru, mentre il passato di Kakashi viene rivelato.

Arriva anche la fondazione della squadra Serpe e Pain che affronta Jiraiya, mentre una miriade di altri eventi cruciali si svolgeranno in ogni angolo della storia, capovolgendo e sconvolgendo tutto.

In questa stagione si incontra anche per la prima volta un personaggio indimenticabile: Killer Bee. La figura non impatta solamente per il suo design, ma colpisce anche la sua storia. Per i neofiti della serie sicuramente sarà una sorpresa, sperando che sarà apprezzato a dovere.

La sesta stagione di Naruto Shippuden è composta dagli episodi 113 al 143, è già disponibile sul sito classico e lo sarà presto anche nella beta del sito e tramite app. Ricordiamo che sarà una versione con il doppiaggio originale sottotitolata in italiano, come accade da qualche mese a questa parte.

A proposito del Manga:

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dall’ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, per un totale di 15 anni di serializzazione.

I 700 capitoli realizzati sono stati raccolti in 72 volumi tankōbon sotto l’etichetta Jump Comics; il manga è stato tradotto e pubblicato in diverse lingue, tra cui in inglese da Viz Media, in italiano da Planet Manga, in francese da Kana, in tedesco da Banzai! e in spagnolo da Glénat.

La trama segue le avventure e le vicissitudini del giovane Naruto Uzumaki, il quale, partendo da ninja inetto e diventando via via più forte, cerca di cambiare il suo mondo, inseguendo il sogno di diventare hokage.

Dal manga sono state tratte due serie televisive anime entrambe prodotte dalla Pierrot e andate in onda su TV Tokyo: la prima, Naruto, composta da 220 episodi che adatta i primi 27 volumi del fumetto, è stata trasmessa in Giappone dal 3 ottobre 2002 all’8 febbraio 2007.

La seconda, Naruto: Shippuden, andata in onda dal 15 febbraio 2007 al 23 marzo 2017, adatta il seguito della vicenda dal volume 28 in poi. Inoltre, la serie è stata trasposta in altri media come romanzi, videogiochi, film e OAV.

Naruto, con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball.