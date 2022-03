Naruto: l'anime cult arriva su Amazon Prime Video - Ecco la data di uscita

Naruto è l’anime che ha cresciuto innumerevoli generazioni durante i primi anni del 2000 (la serie arrivò in Italia nel lontano 2006) sulle reti Mediaset fa il suo atteso ritorno.

Naruto torna in pompa magna su Amazon Prime Video, insieme alla sua data di uscita ufficiale.

Le avventure del famosissimo ninja saranno aggiunte al catalogo della famigerata piattaforma streaming, per la gioia di tutti gli appassionati. L’anime arriverà a Maggio del 2022.

Per ulteriori informazioni dovrete attendere però, visto che non si conoscono ancora gli episodi che saranno aggiunti, e quindi di conseguenza non siamo a conoscenza nemmeno degli archi narrativi che saranno inseriti.

Il simpatico post di Primevideoit cita:

A proposito del Manga:

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dall’ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, per un totale di 15 anni di serializzazione.

I 700 capitoli realizzati sono stati raccolti in 72 volumi tankōbon sotto l’etichetta Jump Comics; il manga è stato tradotto e pubblicato in diverse lingue, tra cui in inglese da Viz Media, in italiano da Planet Manga, in francese da Kana, in tedesco da Banzai! e in spagnolo da Glénat.

La trama segue le avventure e le vicissitudini del giovane Naruto Uzumaki, il quale, partendo da ninja inetto e diventando via via più forte, cerca di cambiare il suo mondo, inseguendo il sogno di diventare hokage.

Dal manga sono state tratte due serie televisive anime entrambe prodotte dalla Pierrot e andate in onda su TV Tokyo: la prima, Naruto, composta da 220 episodi che adatta i primi 27 volumi del fumetto, è stata trasmessa in Giappone dal 3 ottobre 2002 all’8 febbraio 2007.

La seconda, Naruto: Shippuden, andata in onda dal 15 febbraio 2007 al 23 marzo 2017, adatta il seguito della vicenda dal volume 28 in poi. Inoltre, la serie è stata trasposta in altri media come romanzi, videogiochi, film e OAV.

Naruto, con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball.