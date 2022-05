L’incredibile scontro tra Naruto Uzumaki e Ichigo Kurosaki

Naruto Uzumaki e Ichigo Kurosaki stanno sfoggiando le loro abilità l’uno contro l’altro in un incredibile video di combattimento mash-up!

I dibattiti tra i fan delle due serie sono vecchi quanto il mondo e una delle conversazioni più divertenti e interessanti da avere a tal proposito, riguarda proprio su chi uscirebbe vittorioso tra Naruto e Ichigo.

Un discorso in generale va sempre su questa domanda o confronto, che spesso e volentieri troviamo tra gli appassionati di manga e anime. Scontri improponibili e mai visti sono sempre all’ordine del giorno e la risposta approssimativa la troviamo nei picchiaduro dedicati ai prodotti battle shonen.

Un’artista di Twitter, SethTheProgrammer, si è divertito ad elaborare una clip che vede i protagonisti di Naruto e Bleach sfidarsi in una battaglia celere e immersiva, che potete ammirare in calce:

Official Naruto vs Ichigo Trailer… Trailer!™️ pic.twitter.com/woQhU4178h — SethTheProgrammer (@sethmptp) April 29, 2022

Per fortuna, entrambi i franchise di Naruto e Bleach sono nel bel mezzo di nuovi progetti quest’anno. L’anime di Boruto: Naruto Next Generations continua a mandare in onda nuovi episodi ogni settimana, e il manga sta rilasciando nuovi capitoli ogni mese.

Per quanto riguarda Bleach di Tite Kubo, il franchise si sta preparando per un grande ritorno. Non solo Kubo è tornato al manga con un nuovo capitolo speciale per onorare il suo 20° anniversario (che dà il via ad un intero nuovo arco ambientato dopo i momenti finali della serie originale), ma l’anime tornerà nel corso di quest’anno.

Bleach: Thousand-Year Blood War è attualmente previsto per l’autunno del 2022, ma deve ancora confermare qualsiasi informazione al riguardo, dato che attualmente tutto è ancora in dubbio.

L’anime adatterà l’arco finale che abbiamo avuto modo di leggere nel manga, un finale che i fan hanno chiesto di vedere per diversi anni, quindi aspettatevi che Ichigo Kurosaki stesso faccia un massiccio ritorno come il classico eroe di Shonen Jump torna sotto i riflettori dopo tutto questo tempo.