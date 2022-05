Naruto: quale arco filler è il peggiore?

Naruto è il manga che per moltissimi anni ha dominato la scena del manga concorrendo con due manga in particolare: One Piece e Bleach. Il successo della serie disegnata e creata da Masashi Kishimoto è incredibile e piena di record.

Infatti dal manga sono tratti diversi film, videogiochi e molti fan hanno diffuso la cultura dei ninja attraverso numerosi cosplay.

Tuttavia quest’ultimo ha colto l’occasione più di una volta di raccontare storie originali a sé stanti, che alcuni fan chiamano filler.

Gli archi di riempimento esplorano storie mai esplorate nelle pagine del manga dal creatore Masashi Kishimoto. I fan infatti discutono quelli che considerano i peggiori archi degli anime originali della serie.

Il “riempitivo“ o filler, è una serie di episodi di storie originali realizzate per dare un po’ di respiro al manga o discostarsi dal materiale originale.

Nel caso di Naruto, ci sono alcune storie originali, tra cui Orochimaru che costruisce un robot Naruto e una storia di realtà alternativa che copre dozzine di episodi.

Moltissimi utenti di reddit, e di conseguenza fan della serie del ninja biondo, hanno espresso la loro opinione. Alcune di queste le condividiamo di seguito.

Cominciamo da u/garrison105, che tra gli archi peggiori fa rientrare “L’esercito alleato delle mamme“.

Questo filler è ambientato durante la quarta guerra ninja mondiale. Al Villaggio della Foglia si svolge un assemblea per come proteggere il villaggio da ulteriori attacchi. Intanto, Konohamaru e gli altri Genin, apprendono che dei ninja sumo si stanno avvicinando al villaggio. Inizialmente i giovani shinobi hanno timore di affondarli. Però grazie alla volontà del fuoco di Konohamaru riescono ad affrontare gli invasori. Insieme a loro si uniscono le madri di konoha che riescono a mettergli fuori gioco i lottatori di sumo.

Un altro utente sostiene che il peggiore sia l’arco “Vita paradisiaca in barca“:

Questo utente sostiene che generalmente di non sgradire troppo i filler ma questo in particolare ricopre troppi episodi.

In effetti questo arco è composto da 19 episodi, dal 223 al 242.

Naruto e la sua squadra si dirigono in barca verso la Terra dei Fulmini, per confinarlo dall’Akatsuki durante la Quarta Guerra Mondiale Shinobi. Questo arco si svolge nel metà della Quarta Guerra Mondiale Shinobi: arco del conto alla rovescia.

Un altro ancora è l’arco che comprende gli episodi 181 e il 185. Presentano il personaggio di Ostrich-sama, uno struzzo capace di parlare inglese e usare le arti ninja.