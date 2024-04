Kagurabachi: il manga omaggia Zoro con un nuovo attacco

Kagurabachi, che si è rivelata una scoperta incredibile l’anno scorso da quando ha debuttato, prosegue tutt’ora in modo spedito. Ed essendo una serie shonen, la serie scritta e disegnata da Takeru Hokazono presenta una serie di caratteristiche tipiche del genere. Pare infatti che Kagurabachi sia in qualche modo legato a One Piece dopo l’ultimo aggiornamento del nuovo capitolo del manga.

Pubblicato questa settimana, il nuovo capitolo di Kagurabachi ha dato spazio alla più grande battaglia mai vista di Chihiro. Lo spadaccino è a caccia delle leggendarie spade sottratte a suo padre quando fu assassinato. Il protagonista di Kagurabachi a rivelato di aver preso per sé una seconda lama mancante, e il modo in cui l’ha utilizzata ricorda inequivocabilmente Zoro.

Takeru saw that One Piece episode and said “WATCH THIS!” #Kagurabachi pic.twitter.com/dE3zWcuAtq — sheku. 🇵🇸🇨🇩 (@shekuwow) April 7, 2024

Come si può vedere dal contenuto sopra condiviso, Chihiro morde l’elsa di una spada tra i denti in modo da poterla usare in battaglia mentre con le altre mani maneggia un’altra spada. Questo stile a due spade è impressionante ed è a un passo dall’imitare lo stile a tre spade di Zoro.

Sono passati decenni da quando One Piece ha debuttato ed Eiichiro Oda ha dato vita a Zoro, il cui stile a tre spade rimane assolutamente iconico e originale. In particolar modo, il suo marchio di fabbrica è proprio quello di combattere con una spada tra i denti. E anche se non è confermato che Hokazono si sia effettivamente ispirato a Zoro, Chihiro ricorda senza dubbi lo spadaccino dei Cappelli di Paglia.

Kagurabachi è una delle novità più famose e interessanti di Shonen Jump. Le vicende di questo manga ruotano attorno al protagoista principale Chihiro. Si tratta di un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira. Lo scopo nella vita di Chihiro è quello di diventare, un giorno, un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le loro spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

