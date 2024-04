Jean Grey vola tra le stelle nella nuova serie Phoenix

Come una delle più potenti eroine della Terra e ospite della Phoenix Force, Jean Grey si è sempre distinta anche dai suoi compagni mutanti di livello Omega per il suo infinito potenziale. Questo luglio inizia l’era di From the Ashes, ma mentre gli X-Men si riuniranno in tutto il mondo, la prima allieva di Xavier ascenderà al cosmo per compiere il suo destino divino!

Lasciatevi trasportare dalle avventure della nuova salvatrice dell’universo in Phoenix, una nuova serie regolare dedicata a Jean Grey, creata dalla scrittrice Marvel Stephanie Phillips (Spider-Gwen: The Ghost Spider, Black Widow & Hawkeye) e dal dinamico artista Alessandro Miracolo (White Widow).

Durante i momenti finali di Krakoa, attualmente raccontati in Rise of the Powers of X e X-Men: Forever, Jean Grey si è ritrovata nell’epicentro della creazione e della rinascita conosciuto come la White Hot Room. Quale sconvolgente metamorfosi la porta ad adottare un nuovo costume e a salire sulle stelle come Phoenix? E con la sua reputazione mortale che la precede, la galassia si inginocchierà o si rannicchierà di fronte alla sua grandezza?

Lei è Jean Grey. Lei è la Fenice. Salvatrice del mondo. Portatrice di morte. Una donna, sola nello spazio, che non solo deve fare ciò che nessun altro può fare: desidera farlo. Un disperato S.O.S. da parte di Nova porta Phoenix sull’orlo di un buco nero, dove centinaia di vite sono in bilico… e qualsiasi cosa Jean faccia – o non faccia – porterà l’oscurità nell’universo e la perseguiterà in modi che lei non può nemmeno immaginare…

Stephanie Phillips parla così della sfida di scrivere Jean in Phoenix:

“Jean è uno dei personaggi più potenti che abbia mai scritto. La bellezza e la sfida di Jean è che è impregnata di una forza cosmica assieme alla morale, ai difetti e all’empatia di un essere umano. La dicotomia tra questi due aspetti è qualcosa di incredibilmente speciale per Jean, e significa che lei è costantemente impegnata in una danza tra umanità e potere assoluto. Quindi, quella danza è ciò che speriamo di poter mostrare appieno in questa storia… un balletto cosmico che mostra quanto possa essere bella la Phoenix Force quando lavora in tandem con Jean Grey E vi assicuro che Alessandro Miracolo ha reso questa danza cosmica assolutamente splendida.”

Lo stesso Miracolo ha parlato della sua esperienza nel disegnare Phoenix:

“È fantastico! Essendo un fan degli X-Men fin da quando ero bambino, sono felicissimo di lavorare su un personaggio così importante come Fenice, e la scrittura di Stephanie è stata incredibile! Rappresentare Fenice nel cosmo e scatenare la sua energia è stato emozionante e semplicemente epico, e ci sono anche momenti davvero emozionanti che spero di sfruttare al meglio. Vorrei poter dire di più, ma spero che tutti siano eccitati perché sarà divertente!”

Il mese scorso, i fan hanno potuto dare un primo sguardo a ciò che attende la linea di titoli Marvel sugli X-Men dopo l’audace Era Krakoana con la rivelazione di tre serie di punta: X-Men di Jed MacKay e Ryan Stegman, Uncanny X-Men di Gail Simone e David Marquez e Exceptional X-Men di Eve L. Ewing e Carmen Carnero.

Queste sono però solo le serie principali: come da tradizione, attorno agli X-Men ruotano sempre molte serie satellite e Phoenix è la seconda ad essere stata annunciata dopo X-Force. Ora all’appello manca NYX, dedicata ad un gruppo di mutanti che cerca di sopravvivere a New York.