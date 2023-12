Dalle ceneri, il rilancio degli X-Men a luglio 2024

L’era di Krakoa lanciata da Jonathan Hickman con House of X/Power of X sta giungendo al termine dopo quattro anni: a luglio infatti l’intera linea editoriale degli X-Men sarà rilanciata, come dimostra il teaser diffuso via social e che sarà pubblicato la prossima settimana nello speciale Timeless.

In seguito alla conclusione delle due miniserie parallele Fall of the House of X e Rise of the Power of X si concluderanno anche tutte le altre miniserie mutanti e le serie regolari ancora in corso, ovvero X-Force e probabilmente anche Wolverine, entrambe con il numero #50, e l’attuale X-Men.

La serie ammiraglia però sarà rilanciata a luglio e, dal teaser diffuso, possiamo vedere che riporterà il classico logo X-Men disegnato da Jim Steranko a fine anni ‘60 e che ha campeggiato sulle copertine dei mutanti fino a tutti gli anni ‘90.

Peraltro sempre nel corso del 2024, e a questo punto possiamo supporre all’incirca in contemporanea, verrà rilasciata su Disney+ la serie animata X-Men ‘97, seguito ideale del cartone animato che nei primi anni ‘90 contribuì a consolidare il successo dei mutanti Marvel nel mondo, e inoltre i personaggi acquisiranno sempre più importanza anche all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Il rilancio narrativo, che sarà anticipato dalla storia di Gail Simone e David Lopez presente in Free Comic Book Day 2024: Blood Hunt/X-Men di maggio, corrisponde anche ad una rivoluzione dal punti di vista editoriale: nel ruolo di editor degli X-Men e di tutta la linea mutante sta infatti per insediarsi Tom Brevoort, editor veterano della Marvel e da 25 anni alla guida degli Avengers, che lascerà alla direzione di Wil Moss.

Brevoort è noto per la sua grande cultura e il rispetto della storia del fumetto americano, ma nella sua gestione degli Avengers ha portato anche tante grandi rivoluzione e ha contribuito a renderlo uno dei franchise di maggior successo della Marvel, sia seguendo la strada della tradizione (basti pensare ai suoi esordi con il due composto da Kurt Busiek e George Perez, o all’ingaggio di Mark Waid) che sovvertendola completamente (i cicli di Brian Michael Bendis o Jonathan Hickman, ad esempio).