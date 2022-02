X-Men ’97: numero di episodi e periodo di uscita

Pare che X-Men ‘97, la serie animata Marvel Studios che riprenderà X-Men: The Animated Series, esordirà con una prima stagione di 10 episodi, in arrivo nel 2023.

L’annuncio di X-Men ‘97 è stato sicuramente una delle più grandi rivelazioni del primo Disney+ Day. Si tratta del revival di una delle serie animate più amate della Marvel, X-Men, che è andata in onda per 76 episodi in 5 stagioni dal 1992 al 1997, e che già nel campo dei fumetti è stata oggetto di numerosi revival negli ultimi anni, sotto l’etichetta X-Men ‘92.

La nuova serie, X-Men ’97, vedrà il ritorno non solo di molti membri del cast vocale originale, ma anche di molti dei creativi originali dietro lo spettacolo.

Due di questi creativi, i produttori Eric e Julia Lewald che saranno consulenti per la nuova serie, hanno recentemente discusso del revival in un’intervista con lo YouTuber Justin Underwood e hanno fornito alcune informazioni sull’ammontare degli episodi di X-Men ’97 e su quando i fan possono aspettarsi di vederla su Disney+. Per l’esattezza, Eric Lewald ha dichiarato:

“C’è grande amore, affetto e rispetto da parte di un intero gruppo di persone che stanno facendo questo spettacolo, a cominciare dall’alto con Beau DeMayo come showrunner. Credo che stiano progettando di realizzare 10 episodi per la prima stagione che uscirà a metà del prossimo anno. Vogliono farlo iniziare subito dopo la fine della nostra serie…”Dov’è [il professor X?]”

Si tratterebbe quindi di un debutto a metà 2023! Abbiamo anche la conferma che la serie, dal punto di vista narrativo, riprenderà esattamente da dove era stata interrotta. Il commento di Lewald infatti si riferisce al finale della serie originale, che ha visto un Charles Xavier gravemente ferito lasciare la Terra con l’imperatrice Shi’ar, Lilandra Neramani. Secondo Lewald, la nuova stagione inizierà da lì e “riprenderà tutto”.

La serie animata rappresenta il primo contenuto X-Men prodotto dai Marvel Studios dalla fusione con la Fox e solo la punta dell’iceberg dei piani dello studio per questo immenso gruppo di personaggi.