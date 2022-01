X-Men ’92: House of XCII – La serie animata incontra Krakoa

House of X viene riletta con i personaggi di X-Men: The Animated Series

L’amatissima serie animata degli X-Men andata in onda negli anni ‘90 è stata oggetto di un revival a fumetti negli ultimi anni, con il marchio X-Men ‘92 che oggi si arricchisce di una nuova originalissima miniserie: House of XCII.

L’idea dietro questo nuovo titolo di X-Men ‘92 è quella di rileggere con i personaggi della serie animata gli eventi della miniserie evento di Jonathan Hickman, House of X (che diventa XCII, ovvero ‘92 in numeri romani), che insieme alla sorella Power of X ha completamente ridefinito e rilanciato il concetto di X-Men nel panorama del Marvel Universe. Hickman, insieme a Pepe Larraz e R.B. Silva, ha trasformato la popolazione mutante da minoranza perseguitata a una nuova nazione, Krakoa, in grado di misurarsi con le potenze mondiali sul piano politico ed economico.

X-Men ‘92: House of XCII sarà una miniserie in 5 numeri scritta da Steve Foxe (già autore di Spider-Ham) e disegnata dallo spagnolo Salva Espin, noto per i numerosi lavori su Deadpool.

Espin ricorda come la serie TV degli X-Men (arrivata in Italia come in Spagna nel 1994, con il titolo di Insuperabili X-Men), abbia contribuito a formare la sua passione per i mutanti:

“Ho iniziato a collezionare fumetti con gli X-Men negli anni Novanta. I design dei personaggi di quest’epoca sono sempre stati i più attraenti e potenti per me. Vivo in Spagna, quindi negli anni ’90 i fumetti Marvel arrivavano uno o due anni dopo la loro pubblicazione negli Stati Uniti. Non così le serie TV. Quindi, solo poche settimane dopo aver scoperto l’incredibile copertina di Jim Lee per X-Men # 1, sono rimasto stupito ancora una volta di scoprire che la serie animata di X-Men stava per essere trasmessa sulle televisioni spagnole. Quei fumetti e quella serie tv hanno fatto volare la mia immaginazione e molto presto ho iniziato a realizzare illustrazioni e mini fumetti da fan che ho condiviso con i miei compagni di scuola. Questi sono stati i primi disegni che mi hanno incoraggiato a perseguire il sogno di diventare un fumettista. Con questa serie intendiamo rendere omaggio a quella potente epoca degli anni ’90. Il momento in cui i supereroi sembravano più belli che mai con un colorato spandex aderente.”

X-Men: The Animated Series riceverà anche un sequel animato su Disney+ dal titolo X-Men ‘97 (dall’anno in cui si chiusero le trasmissioni), prodotto dai Marvel Studios che ha già visto tornare al lavoro alcuni dei doppiatori originali e la cui uscita è prevista per il 2023.