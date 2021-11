Le serie Marvel Studios annunciate al Disney Plus Day includono la serie animata X-Men ’97, Agatha House of Harkness, Ms. Marvel e Secret Invasion.

Seguono le serie Marvel Studios annunciate al Disney Plus Day attraverso il profilo Twitter ufficiale della compagnia.

Le serie Marvel Studios annunciate al Disney Plus Day

X-Men ’97, ovvero i nuovi episodi della fortunata serie animata Anni 90, in arrivo nel 2023 su Disney+:

Moon Knight, prossimamente su Disney+:

She-Hulk, in arrivo su Disney+:

Ms. Marvel, in uscita su Disney+ nell’Estate 2022:

What If…? Stagione 2, in arrivo su Disney+:

Echo, in arrivo su Disney+:

Spider-Man: Freshman Year, serie animata originale prossimamente su Disney+:

I Am Groot, serie animata originale prossimamente su Disney+:

Ironheart, prossimamente su Disney+:

Agatha: House of Harkness, spin-off di WandaVision, prossimamente su Disney+:

Marvel Zombies, serie animata ispirata al fumetto ideato da Robert Kirkman, prossimamente su Disney+:

Secret Invasion, dall’omonimo evento di Brian Michael Bendis e Leinil Yu, prossimamente su Disney+:

In attesa di nuove informazioni sui nuovi progetti presentati, ricordiamo che il 24 Novembre 2021 debutterà su Disney+ la serie Hawkeye:

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale.

Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez.

Diretta da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Berti.