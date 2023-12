J.M. DeMatteis torna sulla famiglia Osborn in Spider-Man: Shadow of the Green Goblin

John Marc DeMatteis, lo storico autore de L’Ultima Caccia di Kraven e di tante altre memorabili saghe di Spider-Man, torna con una nuova miniserie che promette di svelare i segreti della famiglia Osborn e della scoperta della formula di Goblin.

Non è la prima volta che DeMatteis torna su Spider-Man, dopo che negli ultimi mesi ha firmato le miniserie Ben Reilly: Spider-Man e Spider-Man: the Lost Hunt, ma questa volta torna alle origini di Goblin, l’alter ego di Norman Osborn, con una storia ambientata durante i primi giorni in cui Peter Parker aveva intrapreso la carriera di supereroe. Spider-Man: Shadow of the Green Goblin, miniserie in quattro numeri scritta da DeMatteis e disegnata da Michael Sta. Maria, riprenderà anche la grafica dei primi numeri di Amazing Spider-Man per le copertine.

Ancora alla ricerca del suo equilibrio come supereroe e con il dolore ancora fresco per la morte dello zio Ben, Peter si troverà coinvolto in un oscuro dramma che coinvolge la famiglia del suo migliore amico: gli Osborn. La saga rivisiterà l’ormai classico Spider-Man -1 del 1997, di Howard Mackie e Dan Fraga, e riannoderà un filo della trama lasciato in sospeso e che riguardava la tragica verità sull’assistente di Norman Osborn Nels van Adder, la prima cavia per la “formula Goblin” che lo trasformò nel PROTO-GOBLIN!

Legendary Spider-Man writer @JMDeMatteis and artist Michael Sta. Maria reveal the Osborn family’s darkest secret in ‘Spider-Man: Shadow of the Green Goblin.” A new web of lies, secrets, and revenge begins this April: https://t.co/2FUa34WK6S pic.twitter.com/4imd1UUyrL — Spider-Man (@SpiderMan) December 13, 2023

Norman Osborn non è stato il primo Goblin! Norman Osborn è il Green Goblin che conoscete. Ma NON è il Goblin originale! È il momento di scoprire gli sconvolgenti segreti del Proto-Goblin e il suo drammatico legame con la famiglia Osborn! Che ruolo ha un giovane Peter Parker, che non ha ancora compreso il suo grande potere e la sua responsabilità, in questi eventi?

DeMatteis si è da sempre affascinato dalle prime storie di Peter nei panni di Spider-Man, un periodo che in realtà ha avuto poche occasioni di rivisitare nelle sue tante storie:

“Sono sempre stato affascinato dai primi giorni di Peter Parker come Spider-Man, un periodo in cui non aveva ancora compreso appieno cosa significasse essere un supereroe. SHADOW OF THE GOBLIN ci permette di fare un’immersione profonda nella mente e nelle emozioni del giovane Peter mentre si fa strada in questo nuovo mondo esilarante e a volte terrificante. Facciamo un’immersione altrettanto profonda nelle dinamiche disfunzionali della famiglia Osborn, vedendo come il dolore generazionale abbia gettato i primi semi dell’identità di Norman come Green Goblin e abbia lasciato un’impronta traumatica su Harry. Se pensate di sapere tutto quello che c’è da sapere su Peter e gli Osborn, ripensateci!”.