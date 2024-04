Studio Ghibli: tornano le Steelbook di Hayao Miyazaki in home video

In attesa dell’edizione Home Video de Il ragazzo e l’airone, vincitore del Premio Oscar come Miglior Film d’Animazione 2024, tornano disponibili le meravigliose edizioni da collezione delle opere del maestro Hayao Miyazaki. Da Nausicaä della Valle del vento a Si alza il vento, passando per pietre miliari come La città incantata e Principessa Mononoke, tutti i 10 film Studio Ghibli firmate Miyazaki saranno nuovamente disponibili in formato Steelbook DVD + Blu-Ray.

Lucky Red e Plaion Pictures sono liete di annunciare che dal prossimo 23 maggio torneranno disponibili le Steelbook da collezione dedicate alla filmografia del maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki, uno dei più importanti registi viventi dell’animazione mondiale.

Le Steelbook, che presentano al loro interno sia il Blu-Ray che il DVD di ciascun film, sono dedicate ai 10 celeberrimi titoli dello Studio Ghibli diretti da Miyazaki: Nausicaä della Valle del vento (1984), Il castello nel cielo (1986), Il mio vicino Totoro (1988), Kiki – Consegne a domicilio (1989), Porco Rosso (1992), Principessa Mononoke (1997), La città incantata (2001), Il castello errante di Howl (2004), Ponyo sulla scogliera (2008) e Si alza il vento (2013).

L’intera collana, in edizione limitata, è caratterizzata da una meravigliosa veste grafica e dal prezioso box metallico che esalta l’aspetto iconico dei celebri protagonisti dei film del maestro giapponese.

Il ritorno della collana Steelbook, pubblicata nel 2015, celebra non solo la vittoria agli Oscar dell’ultimo film d’animazione di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l’airone, ma ne anticipa anche la prossima release Home Video.

Un’iniziativa che intende riportare sugli scaffali i titoli più rari e ormai introvabili e rispondere alle innumerevoli richieste dei tanti appassionati dello Studio Ghibli, che dal 23 maggio potranno finalmente tornare a collezionare le edizioni più belle dei film di Miyazaki.

Studio Ghibli: le schede tecniche delle Steelbook

Di seguito i dettagli delle varie Steelbook con le schede tecniche:

Nausicaä della Valle del vento

In seguito ad un cataclisma che ha sconvolto l’intero pianeta, una foresta tossica ha ricoperto la maggior parte della superficie terrestre. In questo scenario apocalittico, dove una nuova guerra è sul principio di esplodere, il regno della Valle del Vento – governato da Jihl, padre della coraggiosa Principessa Nausicaä – è una delle poche zone ancora popolate.

Nausicaä ha due doni: saper cavalcare il vento volando come gli uccelli e riuscire a comunicare con gli Ohm, i giganteschi insetti guardiani della foresta. Grazie alle sue abilità nonché all’amore e alla stima del suo popolo, la Principessa Nausicaä intraprenderà una coraggiosa sfida volta a ristabilire la pace e a riconciliare l’umanità con la Terra.

EXTRA

BD:

Lo storyboard (picture in picture)

Commento audio (Hideaki Anno & Kazuyoshi Katayama)

Trailer & Spot

DVD: Lo storyboard / Trailer & spot

Il castello nel cielo

Sheeta è tenuta prigioniera dal cinico colonnello Muska a bordo di un’aeronave. Durante il volo, in una notte rischiarata dalla luna, l’aeronave viene attaccata da una banda di pirati guidata dall’intrepida Ma Dola, che vuole impossessarsi del ciondolo che la ragazzina porta al collo.

Questo ha un valore inestimabile: permette di vincere la forza di gravità e localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa, dove – si racconta – sono custoditi immensi tesori. Sheeta riesce però a fuggire, finendo tra le braccia di un giovane minatore che, da quel momento, decide di proteggerla unendosi a lei nella ricerca dell’isola e dei suoi misteri.

EXTRA

Lo storyboard

Trailer

Video promozionali

Il mio vicino Totoro

Le sorelline Satsuki e Mei si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa in campagna. Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche. Dai nerini del buio, spiritelli della fuliggine, a buffi esseri di pelo di varie dimensioni. Tra questi c’è Totoro, lo spirito buono della foresta! Insieme a lui, Satsuki e la piccola Mei vivranno una magica e straordinaria avventura all’insegna dell’amicizia!

EXTRA

BD:

Trailer

Storyboard (HD)

Video promozionale

Spot tv

Kiki – Consegne a domicilio

Compiuti 13 anni Kiki, una streghetta simpatica e maldestra, parte alla ricerca di una città bagnata dal mare in cui svolgere il suo anno di apprendistato. In compagnia dell’inseparabile gatto nero parlante Jiji, Kiki arriva nella città di Koriko dove inizia a guadagnarsi da vivere facendo consegne a domicilio a cavallo della sua scopa di saggina.

Superate le difficoltà iniziali, la giovane strega, grazie ai suoi poteri magici e alla conoscenza di persone che la fanno sentire a casa, riesce a rendersi indipendente. Ma nella vita, si sa, non tutto fila sempre liscio e le sorprese sono dietro l’angolo…

EXTRA

Trailer

Storyboard (HD)

I dipinti di Ursula

Porco Rosso

Marco Pagot è un asso dell’aviazione militare italiana che, in seguito a un misterioso incidente durante la Prima Guerra Mondiale, assume per magia l’aspetto di un maiale antropomorfo. Con il nome di battaglia di Porco Rosso, a bordo del suo idrovolante vermiglio, decide di ritirarsi dal mondo militare e di guadagnarsi da vivere facendo il cacciatore di taglie.

Ma l’arrivo del pilota americano Curtis, assoldato dai Pirati del Cielo, lo costringe a nuove battaglie sui cieli dell’Adriatico, continuando a combattere contro il Fascismo per la salvaguardia dell’umanità e per la riconquista di un perduto amore.

EXTRA

BD:

Trailer

Intervista a Toshio Suzuki

Storyboard (HD)

DVD: Storyboard

Studio Ghibli: le altre schede tecniche delle Steelbook

Principessa Mononoke

Ashitaka, un giovane guerriero della dinastia Emishi, è costretto a uccidere un cinghiale selvatico posseduto da una divinità malvagia. Ferito al braccio dall’animale, il giovane colpito da una maledizione mortale, deve lasciare il suo villaggio per cercare il modo di neutralizzare la maledizione.

Durante il suo viaggio si imbatte nella giovane San, una ragazza selvatica allevata dai lupi e soprannominata Principessa Mononoke, “la principessa degli spettri”. Conosce anche i suoi nemici umani, i Tatara, una comunità di fabbri costruttori di armi da fuoco, guidati da Lady Eboshi, volitiva leader che ha come obiettivo la distruzione delle foreste abitate dai lupi e dagli altri animali cari a San.

EXTRA

BD:

Trailer dello Speciale “Mononoke in USA”

Storyboard (HD)

Trailer

DVD:

Trailer dello Speciale “Mononoke in USA”

Storyboard

Trailer

La città incantata

Chihiro ha dieci anni ed è una bambina testarda e capricciosa.

Quando Akio e Yugo, i suoi genitori, le comunicano che devono traslocare, la piccola si infuria e dà sfogo a tutta la sua rabbia. Durante il viaggio verso la nuova casa, i tre si fermano in una città fantasma dove li attende un sontuoso banchetto.

Akio e Yugo si gettano avidamente sul cibo e vengono tramutati in maiali sotto gli occhi increduli della figlia: sono finiti in un mondo abitato da antiche divinità e da creature magiche governate da una strega malvagia, la perfida Yubaba. Chihiro, per sopravvivere, dovrà rendersi utile lavorando e cercando di acquisire fiducia in se stessa…

Il film Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki vincitore del Premio Oscar 2003 e dell’Orso d’oro al Festival di Berlino 2002.

EXTRA

Storyboard

Spot originali

Il castello errante di Howl

Sophie ha diciotto anni e lavora nel negozio di cappelli ereditato dal padre. Un giorno, durante un giro fuori città, Sophie incontra Howl un giovane mago che vive a bordo di un castello che cammina. All’incontro assiste una strega che, accecata dalla gelosia, manda a Sophie una maledizione potentissima che la trasforma in una vecchia di novant’anni. Fuggendo dal villaggio Sophie riesce ad entrare nel castello errante. E il suo viaggio fantastico ha inizio.

EXTRA

BD:

Lo storyboard

Trailer

Intervista con Diana Wynne Jones (l’autrice del romanzo da cui è tratto il film)

La visita di Miyazaki alla Pixar

Descrizione della Computer Graphic del film

Ponyo sulla scogliera

Un villaggio in riva al mare. Sosuke, un bimbo di cinque anni, vive in cima a una scogliera affacciata su Island Sea. Una mattina, giocando sulla spiaggia rocciosa sotto casa, trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. Sosuke la salva e la mette in un secchio di plastica verde. Ponyo è affascinata da Sosuke e il bimbo prova lo stesso verso la pesciolina.

Le dice: “Non preoccuparti, ti proteggerò e mi prenderò cure di te”. Ma il padre di Ponyo, Fujimoto – una volta umano e ora stregone che abita i fondali marini – la obbliga a tornare con lui nelle profondità dell’oceano. “Voglio essere umana!” esclama Ponyo e, determinata a diventare una bimba per tornare da Sosuke, tenta la fuga…

EXTRA

BD:

Storyboard

Karaoke

Presentazione tema canoro

Sessioni di doppiaggio

Presentazione ufficiale di debutto pubblico

Intervista al regista

Dialogo: Suzuki Toshio-Tsuchiya Toshio

I 5 artigiani geniali

Le perle di saggezza del regista Hayao Miyazaki

Videoclip del tema canoro

Trailer italiano

Si alza il vento

Jiro sogna di volare e progettare aeroplani ispirandosi al famoso ingegnere aeronautico italiano Gianni Caproni. Miope fin dalla giovane età e pertanto impossibilitato a diventare pilota, nel 1927 entra a lavorare in una delle principali società giapponesi di ingegneria aeronautica. Progetta il famoso aereo da combattimento Mitsubishi A6M Zero usato dal suo paese durante l’attacco a Pearl Harbor nella Seconda guerra mondiale.

Sono anni importanti quelli per Jiro, perché ha modo di mostrare l’innato talento che lo farà diventare uno dei progettatori aeronautici più affermati al mondo ma soprattutto perché inizia a frequentare la dolce Nahoko, il suo più grande amore, oltre al cielo…

EXTRA

BD:

Lo Storyboard

Conferenza Stampa di fine lavorazioni

DVD:Lo Storyboard