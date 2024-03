Oscar 2024, Hayao Miyazaki fa la storia con Il ragazzo e l’airone

Gli Oscar 2024 tenutisi nella notte tra il 10 e l’11 aprile sono stati abbastanza canonici e con poche sorprese, ma anche molte soddisfazioni. Tra queste, due per gli estimatori degli anime e dei kaiju in ascolto. Hayao Miyazaki alla veneranda età di 83 anni è il vincitore più anziano nella storia degli Academy Awards come Miglior Film d’Animazione per Il ragazzo e l’airone (qui la nostra recensione). Il film aveva già vinto il Golden Globe 2024 mentre il Maestro aveva già vinto l’Oscar per La città incantata nel 2002, prima ed unica volta (finora) per un anime. Miyazaki ha vinto anche l’Oscar onorario nel 2014, al suo presunto ritiro dopo Si alza il vento.

Inoltre, l’apprezzatissimo Godzilla Minus One ha vinto l’Oscar per i Miglior Effetti Visivi.

Di seguito tutti i vincitori degli Oscar 2024:

Miglior film

Oppenheimer

Miglior attore protagonista

Cillian Murphy

Miglior attrice protagonista

Emma Stone

Miglior attore non protagonista

Robert Downey Jr

Miglior attrice non protagonista

Da’Vine Joy Randolph

Miglior regia

Christopher Nolan

Miglior sceneggiatura non originale

American Fiction

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta

Miglior film internazionale

La zona d’interesse

Miglior film d’animazione

Il ragazzo e l’airone

Miglior documentario

20 Days in Mariupol

Miglior cortometraggio

The Wonderful Story of Henry Sugar, Wes Anderson and Steven Rales

Miglior corto documentario

The Last Repair Shop, Ben Proudfoot and Kris Bowers

Miglior corto d’animazione

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko, Dave Mullins and Brad Booker

Miglior montaggio

Oppenheimer

Miglior fotografia

Oppenheimer

Miglior scenografia

Povere creature!

Migliori costumi

Povere creature!

Miglior colonna sonora

Oppenheimer

Miglior canzone originale

What Was I Made For? – Barbie

Miglior trucco e acconciatura

Povere creature!

Miglior sonoro

La zona d’interesse

Migliori effetti visivi

Godzilla Minus One