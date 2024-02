Il ragazzo e l’airone era originariamente considerato l’ultimo film di Hayao Miyazaki, ma non è stata la prima volta che il leggendario regista di anime era destinato a lasciare il mondo dell’anime. Infatti, Miyazaki ha successivamente deciso di abbandonare i suoi piani di ritiro, rinfrancato dal recente film e dichiarando di avere più idee in mente per il futuro. In una nuova intervista, il produttore di Ghibli Toshio Suzuki ha discusso il motivo per cui Miyazaki ha deciso di realizzare il suo ultimo film e se si ritirerà davvero o no.

Parlando con The Hollywood Reporter, Suzuki ha dichiarato che Miyazaki era imbarazzato nel tornare dal suo ritiro, al punto che non voleva farsi vedere in pubblico: “Era solo tre anni dopo aver annunciato il suo ritiro, e in quel momento, credevo sinceramente che non avremmo fatto più film insieme. [Miyazaki] ha detto che perché ‘ho trovato piuttosto imbarazzante tornare dopo aver annunciato che mi sarei ritirato, non mi mostrerò in pubblico’.”

Toshio ha poi discusso della passione di Miyazaki per Il ragazzo e l’airone: “Sapevo che voleva davvero fare questo film, quindi ho dovuto decidere se permetterglielo o no. Alla fine ho esaminato le bozze della storia domenica sera, ed era davvero buono. Era molto interessante e avvincente. Era molto chiaro ciò che voleva fare. E ciò che voleva fare era fondamentalmente raccontare la sua storia di vita. Potevo capire che questo sarebbe stato qualcosa di epicamente pessimistico.”

Studio Ghibli: il produttore spiega perché Hayao Miyazaki non si è ritirato

Il potenziale ritiro di Miyazaki Suzuki ha dichiarato che originariamente non avrebbe approvato l’idea di Hayao per ciò che inizialmente era considerato il suo ultimo film. Tuttavia, Miyazaki ha fatto di tutto, per lui, per ottenere l’approvazione del progetto, chiedendo a Toshio di bere un caffè per convincerlo. “Ora sono contento di non aver detto di no”, ha dichiarato Suzuki. “Se non avesse fatto questo film, non sarebbe stato in grado di morire felice.”

Il ragazzo e l’airone è diventato il film numero uno nei cinema durante il weekend di apertura. Oltre a questo onore, la produzione di Studio Ghibli è stata anche nominata per “Miglior film d’animazione” agli Academy Awards di quest’anno. Anche se non è la prima volta che Ghibli viene nominato, poiché La città incantata ha vinto il premio in precedenza, ciò conferma la qualità del film amato sia dal pubblico che dalla critica.

Fonte Comic Book