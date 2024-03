“Il Ragazzo e l’Airone” fin dalla sua uscita è sempre stato sulla cresta dell’onda, e Studio Ghibli non potrebbe esserne più felice. Non molto tempo fa, il film di Hayao Miyazaki ha ricevuto elogi da tutto il mondo dopo aver vinto un Premio Oscar come Miglior Film d’Animazione. Ora, il film sta tornando in alcune sale selezionate per festeggiare e Netflix si sta unendo alla festa con una notizia importante.

Come si scopre, Netflix ha ottenuto i diritti globali di streaming per “Il Ragazzo e l’Airone”. Il servizio porterà “Il Ragazzo e l’Airone” nel suo catalogo globale a breve, ma c’è una “defaiance”. Il film non sarà disponibile negli Stati Uniti o in Giappone. Lo studio non nasconde infatti, il suo amore per tutto ciò che è analogico.

Il Ragazzo e l’Airone dello Studio Ghibli arriva su Netflix

Quando si tratta di tecnologia Ghibli è lento ad adattarsi, ed è una scelta intenzionale. I sopravvissuti cofondatori di Studio Ghibli, Miyazaki e Toshio Suzuki, ammettono di essere lenti nell’adottare nuove tecnologie. Ma anche così, l’azienda ha stretto un accordo con Max (allora HBO Max) per lo streaming della maggior parte dei film di Studio Ghibli negli Stati Uniti, quindi è facile che in America arrivi lì, mentre in Italia arriva su Netflix come già successo con gli altri lungometraggi del noto studio di animazione.

Ora, “Il Ragazzo e l’Airone” è il prossimo film in programma per entrare nel roster di streaming dello studio. Max o Netflix manderanno il film in onda online più avanti quest’anno. Dopo il grande trionfo in questi ultimi mesi, la nuova pellicola di Miyazaki è già entrata nella storia, visto che ha segnato un ritorno importante per uno dei personaggi più influenti di sempre nel territorio giapponese e non.

Fonte Comic Book