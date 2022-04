Boruto: quanto può essere pericolosa Ada?

Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto diversi personaggi nelle pagine dei capitoli. Tra questi rientra sicuramente Ada, la quale è davvero pericolosa, come spiega l’ultimo capitolo del manga.

Questo nuovo arco di transizione segue il combattimento con Isshiki Otsutsuki e su come Code stia prendendo il posto di Otsutsuki.

Le aggiunte più intriganti all’arco sono state le armi androidi, ritenute troppo pericolose anche per Kara per i loro scopi oscuri.

Dopo la sua introduzione alla serie, Ada ha apparentemente tenuto sotto controllo diversi eventi. Le sue motivazioni e poteri sono ancora in fase di esplorazione con gli ultimi capitoli.

Nel capitolo precedente Ada fa la sua mossa quando Code è coinvolto in un attacco segreto di Amado e Shikamaru. Questo sembrava cogliere di sorpresa Amado.

I capitoli precedenti hanno fatto chiarezza sulle capacità di Ada. Vedere la reazione di Amado e il suo crollo riguardo ciò di cui è veramente capace, anticipa quanto pericolo lei rappresenterà per il Villaggio della Foglia finché in qualche modo non otterrà esattamente ciò che vuole.

Ora si tratta solo di stare a vedere.

Nel capitolo 69 di Boruto, Amado spiega a Shikamaru quanto siano pericolosi i poteri di Ada. La sua capacità di far innamorare gli altri di lei essenzialmente “incanta” tutti a livello istintivo. Ogni persona reagisce in modo diverso ad essa.

Anche qualcuno completamente meccanico come Delta è coinvolto in questo. I sintomi possono variare dalla piena infatuazione ad avere disturbi fisici come le vertigini.

La stessa Ada non può controllare questo potere e non andrà via finché non morirà lei stessa.

Anche se Shikamaru cerca di liberarsene, Amado gli dice di smettere di resistere. Questo perché potrebbe spezzare la mente di Shikamaru dalla lotta.

Quindi, con un’abilità del genere e una motivazione guidata dal suo amore per Kawaki, non si può davvero dire quanto Ada possa essere pericolosa per Boruto e gli altri.

Deve ancora entrare completamente in combattimento perché questa abilità ha avuto un impatto su tutti intorno a lei. Tuttavia se incontrasse Kawaki vedremo cosa succede quando probabilmente lui la rifiuterà.