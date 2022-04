Boruto: Shikamaru ha pianificato la scommessa più pericolosa di sempre?

Il capitolo più recente di Boruto, dopo la sua pubblicazione, ha portato Shikamaru ad affrontare una sfida importante e difficile.

Gli appassionati della serie creata dal maestro Masashi Kishimoto e continuata poi con Mikio Ikemoto, sono sicuri che il leader dl clan Nara non abbia mai affrontato difficoltà come questa.

Shikamaru ha appena fatto la sua scommessa più rischiosa di sempre con la più grande minaccia del Villaggio della Foglia.

La situazione si è svolta in modo abbastanza drammatica nel capitolo 69 del manga.

Shikamaru e Amado erano tenuti prigionieri da Ada e Code come previsto. Tuttavia, i poteri della ragazza hanno finito per sopraffare gli eroi del villaggio alla fine del loro faccia a faccia. Il capitolo si è concluso con Shikamaru che ha scommesso con Ada.

Di seguito riportiamo lo scambio di parole più importanti che riassumono quanto stiamo descrivendo:

“Ada, ho una proposta per te“, osserva Shikamaru. “Non verrai a Konoha? Pensaci. Credo che possiamo aiutarci a vicenda, e dopo potrai dire a Kawaki come ti senti o qualunque altra cosa tu voglia.”

La scommessa qui offerta è complicata e, ovviamente, è follemente rischiosa. Ada è una mina vagante assoluta per il Villaggio della Foglia e Amado ha chiarito la sua paura per la ragazza.

Un’alleanza con Ada potrebbe significare un disastro per Shikamaru, ed è difficile credere che il suo affetto per Kawaki l’avrebbe spinta a lavorare con il villaggio della Foglia.

È difficile vedere a cosa serve questa proposta a lungo termine, ma i fan di Naruto sanno che Shikamaru è un genio. È una qualità che ha sempre dimostrato in battaglia.

Il ninja non avrebbe fatto una scommessa così pericolosa senza che ci fosse un risvolto positivo per il Villaggio e per i suoi compagni. Che si traduca in un’alleanza o faccia guadagnare tempo a Shikamaru, questa grande scommessa traboccherà presto e i fan dovranno aspettare fino a maggio per vedere come andrà a finire.