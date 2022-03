Naruto: ecco il personaggio preferito da Masashi Kishimoto

Naruto in circa 15 anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump ha presentato moltissimi personaggi, alcuni dei quali ben caratterizzati e molto profondi. Nonostante tutto l’autore Masashi Kishimoto ha da sempre dimostrato un maggiore interesse per la figura di Sasuke. Ma come mai?

Inizialmente l’autore non aveva pensato al rivale di Naruto e quindi l’incipit della storia non conteneva il personaggio con il quale il protagonista doveva confrontarsi. Successivamente gli editor suggerirono al mangaka di inserire questa figura e Kishimoto si convinse a creare questo personaggio.

L’autore voleva concepire un rivale che fosse completamente opposto a Naruto e quindi nelle prime bozze, Sasuke aveva una rappresentazione estremamente serie del suo volto.

Con l’avvicinarsi dell’esame da chunin l’autore voleva rappresentare Sasuke con anelli e bracciali, ma comprese fin da subito che una figura del genere avrebbe rubato un tempo consistente alle sue ore settimanali riguardante il capitolo e decise quindi di cambiare strada.

Tutte le forzature per quanto riguarda la concezione, insieme alle difficoltà riscontrate durante la fase di progettazione, potrebbe condurre all’ipotesi che Masashi Kishimoto abbia odiato immensamente Sasuke. Ma in realtà è stato l’opposto.

Invece proprio per il duro lavoro richiesto per il design del personaggio, la sua costante evoluzione, e il divertimento provato nel disegnarlo, hanno reso Sasuke Uchiha il personaggio preferito dall’autore.

Sasuke Uchiha è un personaggio immaginario della serie manga e anime Naruto, scritto e disegnato dal mangaka Masashi Kishimoto.

È stato concepito per essere il migliore amico di Naruto Uzumaki, il protagonista della serie, possedendo numerose caratteristiche, sia fisiche che psicologiche, totalmente opposte a quest’ultimo. Diverse riviste specializzate hanno espresso critiche positive sul personaggio, altre invece lo vedono come lo stereotipo del “rivale” di questi, paragonabile a quello di molti altri shōnen.

Nonostante questo giudizio misto della critica, Sasuke è un personaggio estremamente popolare tra i fan della serie: nelle classifiche della rivista giapponese Shōnen Jump, dalla prima apparizione ad oggi, ha sempre occupato le prime quattro posizioni, raggiungendo il primo posto in più occasioni.

All’inizio viene presentato come una figura positiva oltre che fondamentale nello sviluppo della trama; il giovane ninja fa parte del Team 7, ma al termine della prima parte del manga abbandona i propri compagni diventando un antieroe, consumato dall’odio e dalla sete di vendetta (questi sentimenti, di fatto, lo cambieranno totalmente, rendendolo irriconoscibile agli occhi di tutto il villaggio).