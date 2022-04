Boruto: il villaggio della nebbia tra amore e tradimento

Gli spadaccini della Nebbia sono tornati nel nuovo arco originale dell’anime Boruto. Mentre il Paese dell’Acqua sta cercando di resistere all’attacco del Clan Pirata Funato, scopriamo la triste storia d’amore di Buntan Kurosuki.

In Boruto 243 abbiamo vissuto la storia di Kagura, che attraverso il suo racconto è riuscito a smuovere la resistenza.

Il nuovo episodio della serie si concentra sul vissuto in prigione della proprietaria delle Spade Zanne.

Nonostante Kagura abbia deciso di spezzare il sigillo che li imprigionava, i tre spadaccini della Nebbia si dividono in Boruto 244. Da una parte Hebiichigo fugge via tradendo la fiducia di Kagura alla prima occasione, dall’altra Buntan e Kyoho decidono di dare il loro contributo alla resistenza.

Buntan afferma che non potrà mai tradire la fiducia di Kagura, poiché è l’unico a essere rimasto al loro fianco anche quando tutto era andato a rotoli. Attraverso un flashback, riviviamo il periodo precedente alla fuga dalla prigionia dei nuovi Spadaccini della Nebbia.

Di seguito ecco le prime immagini dell’episodio che ha pubblicato Abdoul_S17 sul suo account Twitter:

Shizuma Hoshigaki, il nuovo leader del gruppo, convinse la sua “amata” Buntan a fuggire con lui. Tuttavia, Shizuma avvelenò il cibo degli altri carcerati, tra cui anche quello della sua fidanzata, per sfruttare il panico e fuggire indisturbato. Per la vergogna, Buntan non raccontò mai a nessuno questa storia. Tuttavia, il suo cuore spezzato chiede vendetta.

Boruto – Naruto Next Generations: il manga

Ricordiamo che Boruto è un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. Nel novembre 2020, Kodachi si è dimesso, e Kishimoto stesso è subentrato come scrittore. Esso costituisce uno spin-off e un sequel di Naruto, dello stesso Kishimoto.

Panini Comics ha annunciato l’inizio della pubblicazione dell’edizione italiana a partire da ottobre 2017.