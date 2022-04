Boruto: svelata la nuova ending dell’anime

Come riporta direttamente l’account Twitter Abdul_S17 è stata rilasciata la nuova ending dell’anime del sequel di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations.

Di seguito è possibile darci un’occhiata:

Boruto Ending 20『Twilight Fuzz』by THIS IS JAPAN. pic.twitter.com/5Ydf1ziZZD — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 3, 2022

Nella puntata numero 243 ha fatto il suo debutto la ventesima sigla di chiusura della serie anime. Composta da This is Japan, mette in luce due formazioni della nuova generazione.

Nella preview di Boruto 243, uno dei nuovi amici dei protagonisti della Saga nel Paese dell’Acqua è scomparso. Ikada, deve affrontare una decisione a dir poco difficile: schierarsi con la sua famiglia, oppure rinnegarla per sempre.

Al termine dell’episodio, gli spettatori finalmente possono ammirare la nuova ending, Twilight Fuzz di This is Japan. Questa, succede a Voltage di Anly, che ha fatto compagnia agli spettatori dall’episodio 231 al 242.

Sotto quella sinfonia musicale, scorre una clip coloratissima, che mette in risalto due squadre in particolare.

Nella sigla di chiusura, vediamo il nuovo Team 7 al gran completo. Guidati dal capitano Sarada, unica chunin della squadra, Boruto, Mitsuki e Kawaki passeggiano tra gli arbusti.

Accanto a loro, compaiono anche le kunoichi del Team 15, la chunin Wasabi Izuno, la samurai del Paese del Ferro Tsubaki Kurogane, e la dolce e insicura Namida Suzumeno.

Assieme a queste, vi è anche l’ex componente Sumire Kakei, ora impegnata al fianco dello scienziato Katasuke nella Divisione Scientifica di Konoha, e il suo animale “da compagnia”, la Nue.

Infine, trova spazio anche la piccola Himawari, principessina del Clan Hyuga-Uzumaki.

Ricordiamo che si tratta di un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto.

Nel novembre 2020, Kodachi si è dimesso, e Kishimoto stesso è subentrato come scrittore.

Esso costituisce uno spin-off e un sequel di Naruto, dello stesso Kishimoto.

L’opera è stata pubblicata in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile da maggio 2016 a giugno 2019 per poi proseguire su V Jump da luglio 2019.

Panini Comics ha annunciato l’inizio della pubblicazione dell’edizione italiana a partire da ottobre 2017.