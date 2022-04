Tra le uscite Planet Manga del 07 Aprile 2022 troviamo l’esordio di Assassin’s Creed Dynasty e l’arrivo, con una settimana di ritardo, della conclusione di Wotakoi – Love is Hard for Otaku.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 07 Aprile 2022. Vi ricordiamo che potete leggere qui tutte le uscite di Aprile e di Maggio.

Panini: le uscite Planet Manga del 07 Aprile 2022

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 11

Giungono al termine le vicende degli otaku più amati dei manga! Hirotaka e Narumi, Kabakura e Koyanagi, Naoya e Ko: la passione per manga, anime e videogame ha fatto avvicinare i loro cuori, dimostrando che realtà e fantasia non sono per forza mondi contrapposti. Qualunque sia la passione di uno spirito nerd, l’amore non perde mai la sua essenza.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO

Wotakoi – Love is Hard for Otaku Variant Esclusiva sito Panini 11

Chainsaw Man 3

Monsters 13

I devil hunter agli ordini di Himeno sono stati intrappolati in una dimensione isolata dal mondo esterno. Il misterioso diavolo che li tiene prigionieri è però pronto a restituire la libertà ai suoi ostaggi in cambio di un piccolo sacrificio: uccidere Denji!

Vagabond Deluxe 11

Musashi Miyamoto riuscito a liberarsi dei propri avversari, arriva fino alla casa in cui riposa Sekishusai Yagyu. Il maestro giace a letto, ammalato e confortato dalle amorevoli cure di Otsu. Quando Musashi riesce a raggiungerlo si trova quindi di fronte a un vecchio che riposa, inconsapevole del pericolo che sta correndo. Ma sarà proprio così? La sua reazione sarà infatti del tutto inaspettata. Inoltre, torneranno in scena due vecchie conoscenze: Matahachi Honiden e il monaco Takuan. Takehiko Inoue scrive e disegna il tutto con la consueta maestria.

Nana – Reloaded Edition 3

L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI AI YAZAWA CON IL LOGO METALLIZZATO IN COVER

L’entusiasmo di Nana Osaki decolla dopo l’individuazione del nuovo membro della band. Intanto il “Grande Demone Celeste” ci si mette davvero d’impegno nel tentativo di complicare le cose a Nana Komatsu, fermamente decisa a rendersi indipendente

Assassin’s Creed Dynasty 1

UN’EPOPEA IMPERDIBILE PER TUTTI I FAN DELLA SAGA DI UBISOFT

Tredicesimo anno dell’era Tianbao: la Cina prospera sotto la guida dei Tang. Il popolo, però, soffre per la crudeltà dei funzionari. Solo un uomo sembra curarsi dei vinti. Li E, solitario membro della Confraternita degli Assassini, è pronto a vendicare ogni sopruso…

Death Note 5

Messo alle strette dall’acume di Elle, Light e Misa optano per la più drastica delle soluzioni: abbandonare i loro Quaderni della Morte, in modo da perdere ogni ricordo e legame della loro criminosa identità di Kira. Il piano di Light è tuttavia più complesso ed efficace: tramite l’aiuto della dea della morte Rem, Light fa pervenire il Quaderno di Misa a un’organizzazione che avrà il compito di continuare a servirsene per il proprio profitto e per sviare ogni sospetto dalla coppia Light-Misa. Il diversivo di Light è ben congegnato, ma l’istinto di Elle è ancora più temibile…

Death Note 6

Elle, Light e Misa cooperano per rivelare l’identità di Kira, o del nuovo Kira, che ora pare nascondersi fra la dirigenza del gruppo Yotsuba. Nonostante la precauzioni adottate dalla Yotsuba, il quartier generale guidato da Elle mette infine alla strette il responsabile degli ultimi eccidi, costringendolo ad agire sconsideratamente e a provare la propria responsabilità. Il segreto del Quaderno della Morte e degli dei della morte è però in pericolo, e con esso il passato che Light ha faticosamente cancellato.

Death Note 12

