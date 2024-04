City Hunter – live-action: svelato il trailer finale in vista del debutto su Netflix

City Hunter farà il suo atteso debutto su Netflix alla fine di questo mese e lo farà attraverso un nuovissimo film live-action. Netflix per l’occasione ha rilasciato un nuovo trailer prima della sua uscita. City Hunter di Tsukasa Hojo è uno dei franchise più famosi e amati di sempre, pubblicato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E sin dal suo debutto, che risale 1985, ha avuto un successo tale da portalo ad ottenere diversi adattamenti anime, lungometraggi e molto altro. Questo ha incluso anche alcuni adattamenti cinematografici live-action provenienti da diversi paesi del mondo, ma il prossimo sarà un più speciale.

City Hunter di Netflix sarà il primo lungometraggio live-action della serie ad essere prodotto in Giappone. Dopo i film live-action prodotti a Hong Kong, in Francia e in altri territori negli anni precedenti, si può dire che sarà un progetto prettamente giapponese. Anche il nuovo film sarà ambientato ai giorni nostri e l’ultimo aggiornamento ha rivelato che al cast si uniranno i doppiatori Tetta Sugimoto, Ayame Misaka e Takaya Sakoda che daranno la loro voce rispettivamente ai personaggi Akitaka Ito, Tsukino Seta e Kunio Konno.

Il film live-action di City Hunter sarà presentato in anteprima su Netflix in tutto il mondo il 25 aprile. Alla regia ci sarà Yuichi Sato, con Tatsuhiro Mishimi che si occuperà della sceneggiatura e Yoshihide Otomo realizzerà e comporrà la musica. Per quanto riguarda il resto dei doppiatori confermati, di seguito ne riportiamo una lista:

Ryohei Suzuki doppierà Ryo Saeba

Misato Morita darà la sua voce a Kaori Makimura

Masanobu Ando sarà Hideyuki Makimura

Fumino Kimura doppierà Saeko Nogami

Netflix anticipa cosa aspettarsi da questa nuova versione live-action di City Hunter attraverso una breve sinossi che riportiamo a seguire:

“City Hunter, il manga estremamente famoso che ha venduto oltre 50 milioni di copie e creato scalpore, finalmente ottiene un adattamento live-action realizzato in Giappone. Questo famigerato protagonista freddo ma entusiasmante scende nella moderna Shinjuku, Tokyo. Ryo Saeba è uno “spazzino” con sede a Shinjuku, Tokyo, che risolve i guai nel mondo sotterraneo. Sebbene sia un playboy senza pari che fatica a mantenere la calma con le belle donne, quando accetta una richiesta, la porta a termine con abilità di tiro, capacità atletiche e una calma fuori dal comune“.

