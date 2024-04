The Tunnel to Summer the Exit of Goodbyes: data e poster dell’anime al cinema

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video, ha svelato il poster italiano ufficiale del pluripremiato film anime The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes di Tomohisa Taguchi, che arriverà in Italia nelle sale cinematografiche in un evento speciale di tre giorni, il 10-11-12 giugno 2024.

Il film, tratto dall’omonimo e acclamato romanzo di Mei Hachimoku – che già aveva ispirato una trasposizione manga di successo – è stato realizzato dallo studio di animazione giapponese CLAP (Pompo, la cinefila), e ha già conquistato pubblico e critica vincendo il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023, oltre a essere stato eletto miglior film agli Anime Trending Awards 2024.

Scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War), e accompagnato dalla toccante colonna sonora di Harumi Fuuki (Il castello invisibile), questo appassionante racconto mystery sci-fi dai toni romantici pone gli spettatori davanti a una domanda: cosa sareste disposti a sacrificare per reimpossessarvi di ciò a cui tenete di più?

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: trama e poster

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes affronta in maniera diretta, ma con la delicatezza che contraddistingue le più grandi opere dell’animazione giapponese, tematiche quali la perdita di una persona cara o la paura di non avere il talento necessario per emergere. Paure comuni a tanti adolescenti, come i giovani, Anzu e Kaoru, protagonisti del poster ufficiale, che nel film si troveranno a sfidare le normali logiche di tempo e spazio nel corso di una calda estate giapponese.

Secondo alcune voci, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di raggiungere ciò che il cuore desidera… in cambio di alcuni anni della tua vita. Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?