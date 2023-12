City Hunter e The Turner to Summer i primi anime al cinema 2024

Anche nel 2024 Anime Factory – l’etichetta anime di Plaion Pictures – si conferma come il distributore di anime al cinema. Dopo il clamoroso successo di Slam Dunk questa volta toccherà ad un altro manga/anime cult anni ’80-’90 tornare sul grande schermo, ovvero City Hunter.

City Hunter the Movie: Angel Dust è infatti il lungometraggio scelto per celebrare il 35° anniversario della serie anime che adattava il manga di Tsukasa Hojo, con 50 milioni di copie vendute in Giappone, edito in Italia da Star Comics e Panini Comics. Quattro le stagioni prodotte e 140 episodi, in onda tra il 1987 e il 1991 (in Italia dal 1997). Due gli spin-off, Angel Heart, ambientato in un universo parallelo, e City Hunter Rebirth, una sorta di reboot.

City Hunter The Movie Angel Dust

Ecco la trama del film tratto da City Hunter: la video creator Angie si rivolge all’agenzia investigativa del titolo per ritrovare un gatto scomparso. Il caso che Ryo e Kaori si ritroveranno per le mani sarà però molto più complesso del previsto e di come sembrasse ad un primo sguardo. Il film uscirà il 29-30-31 gennaio nella classica uscita evento di tre giorni al cinema.

The Tunne To Summer The Exit Of Goodbyes

L’altro anime al cinema di Anime Factory e Plaion Pictures per il momento annunciato nella prima metà del 2024 è The Turner to Summer, The Exit of Goodbyes, vincitore del Festival di Annecy 2023.

L’uscita in questo caso è prevista per il 15-16-17 aprile. Il lungometraggio, prodotto dallo studio CLAP, si basa sull’omonimo romanzo e manga di successo di Mei Hachimoku, edito in Italia da Star Comics.

Al centro una storia d’amore tra due adolescenti che viaggia nel tempo, un tema oramai ricorrente nell’animazione nipponica. L’escamotage narrativo questa volta sembra essere il leggendario Tunnel di Urashima, che secondo alcuni permetterebbe di raggiungere il desiderio più profondo del proprio cuore, ma ad un prezzo. Ovvero alcuni anni della propria vita. Un soggetto affascinante e suggestivo per due uscite al cinema già molto attese per l’anno nuovo.