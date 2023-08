A due settimane dalla prossima uscita cinematografica de Il Castello Invisibile di Keiichi Hara, Anime Factory conferma di aver acquisito il diritto di distribuire in Italia 6 nuovi film, tra cui Blue Giant e il nuovo lungometraggio dedicato al franchise di City Hunter.

Si tratta di 6 titoli molto differenti tra loro, che spaziano dai mystery sci-fi adolescenziali ai classici intramontabili, passando per le ultimissime novità di tendenza in Giappone fino alle perle non mainstream del genere anime. Tutti film che rispecchiano la filosofia di Anime Factory, che da anni cerca di dare il giusto valore a questo genere spesso sottovalutato.

Per cominciare, parliamo di un successo del 2020 che è stato nominato come Miglior Animazione dell’Anno ai Japan Academy Awards e presentato in concorso ai principali festival internazionali, tra cui il Festival di Annecy. Si tratta di Poupelle della città dei camini, campione d’incassi in Giappone con oltre 21 milioni di dollari al botteghino e pronto a conquistare anche i fan italiani.

Realizzato da Studio 4°C (Mind Game, Animatrix, Harmony, I figli del mare), si tratta di una fiaba distopica in pieno stile steampunk che omaggia il cinema d’animazione delle origini, mischiando con successo elementi della miglior produzione per ragazzi firmata Steven Spielberg con atmosfere alla Tim Burton.

Realizzata sempre da Studio 4°C, arriva per la prima volta in Italia un’altra perla già cult dell’animazione giapponese, l’opera che ha definito il concetto di “anime underground”, ossia Mind Game. Scritto e diretto dal geniale Masaaki Yuasa (DEVILMAN Crybaby), il titolo segna l’esordio sul grande schermo del regista, che regala al pubblico un’avventura all’avanguardia in grado di rompere con i canoni degli anime visti fino ad allora.

Anime Factory si amplia grazie a nuove acquisizioni: Blue Giant e City Hunter – The Movie tra le tante

Presentato in concorso al Festival di Annecy e detentore di un indice di gradimento del 100% su Rotten Tomatoes, il film ha fatto incetta di premi nel mondo, conquistando riconoscimenti quali il Grand Prize per l’animazione al Japan Media Arts Festival, superando tra gli altri candidati Il castello errante di Howl di Hayao Miyazaki, e trionfando al Fantasia International Film Festival, dove ha fatto suoi tutti e tre i premi della giuria ai quali era candidato: Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura.

Per la gioia di tutti gli appassionati, arriverà anche BLUE GIANT, tratto dall’omonimo manga di successo di Shinichi Ishizuka (Gaku), che vanta 11 milioni di copie vendute in patria e pubblicato in Italia dall’editore J-Pop che ne ha fatto una delle sue pubblicazioni di punta.

Dopo il suo esordio in Giappone, il film ha riscosso un grande successo, con un incasso di 7,5 milioni di dollari e quasi 700 mila biglietti venduti nei primi due mesi di programmazione al cinema. BLUE GIANT è un’emozionante e avvincente racconto sui sogni e sulla passione per la musica diretto con maestria da Yuzuru Tachikawa (Mob Psycho 100, Death Parade). Per gli amanti degli anime “old school”, arriva inoltre City Hunter The Movie – Angel Dust.

Si tratta del nuovo film tratto dal mitico manga di Tsukasa Hojo, fenomeno che ha segnato un’epoca vendendo oltre 50 milioni di copie in Giappone e conquistando fan in tutto il mondo. L’arrivo in Italia di questa pellicola segna un evento imperdibile, per celebrare i 35 anni della serie animata con la messa in scena di uno degli archi narrativi più importanti dell’opera originale.

Anime Factory amplia le sue produzioni

Anche il recentissimo The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, uscito lo scorso anno nei cinema giapponesi, entra nel già ricco catalogo Anime Factory. Scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War), è stato realizzato dallo studio CLAP (Pompo, la cinefila).

Questo appassionante racconto mystery sci-fi, tratto dal pluripremiato romanzo di Mei Hachimoku e trasposto anche in versione manga, ha conquistato pubblico e critica vincendo anche il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023.

Per chiudere in bellezza, il catalogo di Anime Factory verrà ulteriormente arricchito dallo spettacolare PATEMA INVERTED. Ideato, scritto e diretto da Yasuhiro Yoshiura (Time of Eve), è un’appassionante storia d’amore che sfida la legge di gravità.

Fonte Comunicato stampa