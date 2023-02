One Piece: RED è stato davvero un successo in tutto il mondo, e dopo la conferma di una maratona dedicata all’anime tratto dall’opera di Oda, dove “RED” e “Stampede” saranno trasmessi al Notorious Cinema a Via Milanese, 20099 Sesto San Giovanni MI, ecco che arriva la prima immagine ufficiale della Ultralimited dedicata al film targata Anime Factory.

Precisamente è stata annunciata una Steelbook Ultralimited Edition Blu-ray da collezione veramente rara, visto che come dice il nome non sarà prodotta in tantissime copie. Al momento è stata diffusa la copertina della Steelbook visionabile in calce, anche se l’avviso conferma possibili modifiche al riguardo.

Il profilo Instagram di Anime Factory accenna all’ultima nomination del film agli Oscar giapponesi di One Piece nella categoria “Animation of the Year”, ammiccando anche al successo da record del film. Forse anche per questo l’azienda per ringraziare i fan hanno deciso di pubblicare questo pezzo da collezione in uscita il 16 marzo.

One Piece: RED, Anime Factory annuncia la Steelbook Ultralimited Edition Blu-ray, ma cosa contiene?

La custodia di metallo è tutta rossa, e il design ricalca la sagoma ben definita della figura di Uta, la figlia di Shanks tutta in bianco, volta a festeggiare anche la prima apparizione di questo importante e rilevante personaggio, che ha conquistato tutti con la sua voce all’interno del lungometraggio.

Come leggete dalla foto postata sui social il prodotto a livello di design potrebbe mutare, e alla fine il tutto potrebbe risultare diverso una volta pubblicato ufficialmente. Sempre nella grafica in basso a destra notiamo “+ 6 cards da collezione”, quindi oltre al Blu-Ray all’interno si troverà un altro prodotto da collezione.

Un “Tesoro” sicuramente inestimabile, vista anche la produzione limitata del medesimo, al momento sicuramente desiderato da tutti gli appassionati del franchise creato da Eiichiro Oda nel 1997.

Il valore del prodotto è sancito anche dall’importanza di questo quindicesimo lungometraggio, che al suo interno trasmette delle vicende importanti. Rammentiamo ancora una volta la rarità di questo prodotto, quindi se proprio lo volete nella vostra collezione vi invitiamo ad affrettarvi nell’acquisto, o meglio al preordine.

Avete visto One Piece: RED? Cosa ne pensate al riguardo? Merita il successo ottenuto?

Se volete potete preordinarla a questo indirizzo.