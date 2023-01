One Piece 1072: Oda svela la vera identità di un membro del CP0

One Piece prosegue il suo percorso finale capitolo dopo capitolo, rendendo l’ultimo viaggio della ciurma protagonista ancora più interessante e affascinante. Nell’arco narrativo di Egg Head, in cui Vegapunk si trova inevitabilmente al centro dei riflettori dato che su quest’isola si trova i suo laboratorio, le novità sono tantissime.

In questo presente articolo anticiperemo una novità e coloro che non vogliono ancora imbattersi in questo, sarebbe l’ideale non proseguire con la lettura.

L’obiettivo di Rufy e degli altri componenti, adesso, è di fare in modo che Vegapunk riesca a lasciare senza troppi problemi l’assalto del CP0. Questa organizzazione è arrivata su Egg Head con un solo obiettivo: eliminare Vegapunk. Il CP0 sta eseguendo l’ordine assegnato dal Governo Mondiale e potrebbe risultare strano in quanto Vegapunk lavora per il governo.

Ma non è proprio così. Infatti lo scienziato ha sempre cercato di sfruttare questa posizione per coronare il suo sogno, ossia recuperare una fonte di energia legata al Regno Antico, un regno esistito 900 anni prima, sviluppato tanto quanto Egg Head.

Conducendo le sue indagini ha scoperto cose che sono inammissibili per Governo e l’unico modo per uscirne è morire. Per questo il CP0 si trova su Egg Head e lo scienziato sta cercando di scappare.

L’organizzazione che lavora per il Governo è composta da diversi componenti ma per questo compito ci sono Rob Lucci, al comando, Kaku e Stussy. La grossa novità che conclude il capitolo 1072 di One Piece è legata alla vera identità di uno dei tre componenti.

Si tratta di Stussy e Oda ha rivelato che in realtà lei è il primo clone ben riuscito del gruppo scientifico MADS. Stussy è il clone di Miss Buckingham Stussy dei Pirati di Rocks.

Pare che non stia dalla parte del CP0, perché agisce in modo totalmente inaspettato, mettendo KO Kaku. Mentre quest’ultimo stava combattendo contro Zoro, ad un certo punto il clone di Stussy lo mette al tappeto dicendogli che era arrivato il momento metterlo fuori combattimento. E difronte agli occhi sbigottiti di Lucci, gli dice che vorrà fare lo stesso con lui.

Al momento non conosciamo le intenzioni di questo personaggio, e non è detto che agirà a favore di Vegapunk e Rufy.