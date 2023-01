One Piece rivela come il Gear Fifth di Rufy azzeri il potere risvegliato di Lucci

One Piece prosegue il suo percorso conclusivo nel suo ultimo arco narrativo finale e ora preparando il terreno per la prima grande battaglia dopo gli ultimi sviluppi nell’arco di Egghead Island. Ci stiamo riferendo allo scontro tra Cappello di Paglia e Rob Lucci, a capo del CP0. L’ultima volta che i due personaggi hanno combattuto è stato a Enies Lobby, ma ora la situazione è completamente diversa.

Infatti il capitolo di One Piece ha rivelato come il potere del Gear Fifth di Rufy annulli completamente quello del Frutto del Diavolo di Lucci, nonostante ne abbia risvegliato i poteri.

Rufy e gli altri componenti della ciurma, dopo aver incontrato Vegapunk, hanno cominciato a scoprire molti più dettagli legati al misterioso scienziato. Ha fatto luce su segreti mai pronunciati, come ad esempio i piani di distruzione del Governo Mondiale ai danni del Regno Antico. Non a caso è strettamente connesso con il Secolo del Grande Vuoto.

Allo stesso modo il Governo aveva scoperto che Vegapunk aveva fatto scoperte che non doveva fare e di conseguenza Vegapunk andava eliminato. Questo ha riportato CP0 in azione, dando il via a un nuovo scontro tra Rufy e Lucci.

Nei capitoli più recenti Rufy e Lucci tornano a incontrarsi, dopo i fatti di Enies Lobby. Ciò ha immediatamente scatenato un altro scontro tra i due. In questa occasione Lucci ha rivelato il suo potere del Frutto del Diavolo Zoo Zoo risvegliato. Questo è lo stesso stadio del Frutto di Rufy, tuttavia non c’è paragone tra i due.

Il capitolo 1070 vede Rufy dimostrare la superiorità netta delle sue abilità su quelle di Lucci. Rufy ha il pieno controllo della situazione e Lucci non riesce a ribaltare la situazione da solo. Infatti per cambiare l’andamento dello scontro cerca di far fuori Sentomaru per ottenere il controllo dei Seraphim.

Le folli abilità di Rufy hanno sopraffatto persino la nuova e migliorata trasformazione del frutto del diavolo di Lucci.

Ma questo sembra essere solo il primo di quella che sembra essere una serie di combattimenti tra Rufy e Lucci, poiché ora l’isola di Egg head sarà al centro di un nuovo pesante attacco da parte del Governo Mondiale.

Fonte – Comicbook