One Piece: Dragon sarà doppiato del doppiatore di Kakashi

L’anime di One Piece è in corso da oltre 20 anni e tutti i personaggi disegnati da Eiichiro Oda godono di una voce e una personalità grazie ai loro talentuosi doppiatori. Attualmente l’arco dell’anime in corso è quello di Egghead e pare ci sia un cambiamento di doppiatore per un personaggio della serie. Il personaggio in questione è Monkey D. Dragon, il misterioso padre di Rufy e leader dell’Esercito Rivoluzionario. Parliamo di un personaggio che appare di rado sul piccolo schermo, ma i fan dovranno prepararsi a una nuova voce. Infatti One Piece ha finalmente mostrato Dragon sullo schermo dopo anni di lontananza, e si scopre che il doppiatore di Kakashi darà ora la sua al padre di Rufy.

Kazuhiro Inoue sarà quindi coinvolto in One Piece per doppiare Dragon. L’attore, che ha 69 anni, sostituisce Hidekatsu Shibata. Quest’ultimo compirà 87 anni alla fine di questo mese e negli ultimi anni si è ritirato da molti dei suoi ruoli. Tuttavia, i fan ricorderanno meglio Shibata come la voce di Hiruzen Sarutobi in Naruto e Igneel in Fairy Tail.

Ora, il ruolo di Shibata nel doppiaggio di Dragon sarà affidato a Inoue. Per i fan degli anime, il doppiatore in questione è meglio conosciuto per aver interpretato Kakashi di Naruto, ma ha una carriera piuttosto lunga alle spalle. Inoue ha avuto ruoli importanti in Le bizzarre avventure di JoJo e in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Per quanto riguarda Dragon, il leader dell’esercito Rivoluzionario è più temibile che mai. È tornato a mostrarsi nell’arco narrativo dell’isola di Egghead di One Piece come parte di un flashback. Si scopre che Dragon e Vegapunk hanno una storia che nessuno si aspettava. I due infatti si conoscono molto bene e nutrono da sempre un forte rispetto reciproco. Al momento gli eventi dell’arco di Egghead stanno solo per iniziare nell’anime, mentre nel manga gli sviluppi sono decisamente più avanti e più entusiasmanti.

Infatti Eiichiro Oda ha introdotto finalmente tutti i Cinque Astri di Saggezza e soprattutto nella loro forma risvegliata. La situazione per Rufy e la sua ciurma si fa sempre più pericolosa e interessante.

Fonte – Comicbook