Nuove immagini di Dragon Ball: Sparking! Zero sono emerse online per confermare alcuni personaggi che faranno parte della crescente lista di combattenti del gioco provenienti da DBZ, Super e altri. Queste immagini provengono da alcune scansioni della rivista V Jump, che di solito precedono annunci più ufficiali da parte di Bandai Namco come nuove rivelazioni di personaggi. In questo caso, quelle scansioni sembrano anche indicare che avremo presto un altro trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero, uno che si concentra sulla dinamica velocità vs. potenza con molti personaggi ben noti che rappresentano entrambi i lati.

Dragon Ball: Sparking! Zero confermati nuovi personaggi

L’utente X (Twitter) DbsHype ci ha mostrato le scansioni della V Jump che mostrano alcuni degli altri personaggi che vedremo in DB: Sparking! Zero oltre alle miliardi di varianti di Goku e Vegeta. Alcuni membri delle Forze Ginyu come Jeice e Burter sono stati mostrati nelle immagini condivise, mentre altri personaggi classici come Nappa e una versione potenziata di Maestro Muten sono stati anche mostrati. Per coloro che sono più familiari con Dragon Ball attraverso produzioni più recenti come Super, saranno felici di vedere che personaggi come Toppo, Dyspo, Hit e Kale sono tutti quasi confermati per la lista dei personaggi ora.

Dragon Ball: Sparking ZERO Vjump Scans! Whole new set of characters! Power vs Speed Trailer coming soon! pic.twitter.com/OgEKkGHW1S — Hype (@DbsHype) March 15, 2024

Personaggi come Nappa in Sparking! Zero hanno senso dato che il Saiyan è praticamente un elemento fisso nei giochi di Dragon Ball a questo punto, ma vedere altri come una variante di Muten è anche rinfrescante. Personaggi del genere a volte sono relegati a DLC rilasciati successivamente lungo la strada, ma DB: Sparking! Zero sembra aggiungerli fin dall’inizio.

Di tutti i personaggi mostrati nelle immagini, tuttavia, ce n’è uno che si distingue e mostra quanto Bandai Namco e Spike Chunsoft vadano in profondità con la lista dei personaggi. Nel centro inferiore della pagina “Velocità”, si può vedere Kakunsa di Dragon Ball Super.

Se tutti gli altri personaggi ti sembrano familiari tranne Kakunsa, potrebbe essere perché hai perso (o non ricordi) alcuni episodi di Dragon Ball Super durante il Torneo del Potere. Kakunsa era un membro della squadra dell’Universo 2, il che significava che ha combattuto insieme ad altri come Ribrianne e Bikal. Oltre alla serie animata di Dragon Ball Super e al manga, è stata anche presente in DBZ: Dokkan Battle e in Legends.

Il massimo che vediamo di Kakunsa in Super proviene dall’episodio 102 quando è stata eliminata da Androide 17. La sua trasformazione la trasforma in un combattente simile a una bestia che usa attacchi di taglio e si unisce ai suoi compagni di squadra dell’Universo 2, ma anche allora, non era una sfida per Androide 17.

Indipendentemente da quanto fosse forte in Dragon Ball Super, tutto potrebbe cambiare in Dragon Ball: Sparking! Zero. E anche se è dalla parte debole, il fatto che sia nel gioco del tutto è un segno promettente per far parte della lista di più sottodimensionati o personaggi trascurati.

Fonte Comic Book