Star Comics annuncia due uscite speciali per celebrare Dragon Ball e Toriyama

La casa editrice italiana Star Comics ha annunciato direttamente sul proprio sito ufficiale due uscite speciali per celebrare Dragon Ball e commemorare Akira Toriyama. Sono giorni molto duri questi, per tutti i fan di Goku e dei Guerrieri Z. E lo stesso vale per gli appassionati italiani, dopo aver appreso della tragica scomparsa del sensei Toriyama. Star Comics ci tiene a sottolineare che tra alcuni mesi inizieranno le celebrazioni per l’imperdibile ed irripetibile evento del quarantesimo anniversario della pubblicazione di Dragon Ball.

Questo avvenimento ha un’importanza straordinaria anche per Star Comics, che lavora da tempo alla creazione di iniziative per festeggiare, insieme ai fan della serie, questo importante traguardo. E questo momento è arrivato. Infatti le due uscite speciali sono nuove pubblicazioni che vogliono rappresentare il primo passo del percorso celebrativo per i quarant’anni di Dragon Ball.

Stiamo parlando di Dragon Ball SD e del libro di illustrazioni della serie. Entrambe saranno disponibili dal prossimo autunno. Questi avevano l’obiettivo principale di celebrare e di rinnovare l’amore per una saga immortale, ma adesso assumono un significato più profondo, che è quello di ricordare il maestro Akira Toriyama.

Adesso riportiamo qualche dettaglio in più su queste due uscite:

Dragon Ball SD : SD è innanzitutto un acronimo che sta per Super Deformed, e questo si riferisce allo stile di disegno adottato da Naho Ooishi per ripercorrere la storia di Goku. Quindi tutti i fan interessati avranno modo di immergersi ancora una volta nelle peripezie di Goku in un’opera che tende a rivisitare un po’ tutto. In poche parole Ooishi ha realizzato un’avventura chibi accessibile a chiunque. Sarà disponibile in autunno 2024 e ogni volume costerà 7.90€ . Al momento i volumi realizzati sono 6.

Dragon Ball Illustration Book: la seconda uscita in programma da Star Comics per i 40 anni del franchise, è un libro di illustrazioni. I fan che lo acquisteranno avranno quindi modo di accedere ad un eccezionale artbook, di grande formato in un box da collezione. Questo raccoglie una grande collezione di illustrazioni a colori, schizzi e preziosi commenti d'autore. Un oggetto imprescindibile per ogni amante dell'arte di Akira Toriyama. Sarà disponibile sempre in autunno di quest'anno e il prezzo è di 49,90€.