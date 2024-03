Il fervore degli appassionati di Dragon Ball è destinato a raggiungere livelli epici con l’attesissima premiere di “Dragon Ball Daima” in arrivo più avanti quest’anno, mentre il produttore esecutivo dietro al nuovo anime ha svelato quanto lavoro il compianto Akira Toriyama abbia dedicato alla nuova serie. “Dragon Ball Daima” è stato inizialmente annunciato come una nuova serie anime in uscita in occasione del 40º anniversario della saga.

Si tratterà di una storia completamente originale mai vista prima nei manga o negli anime precedenti, ma è stato comunicato fin dall’inizio che lo stesso Akira Toriyama ha contribuito a portare questa nuova trama alla vita nel mondo di Dragon Ball. Ma presto avremo l’opportunità di vedere questa nuova storie con i nostri occhi.

Con la sfortunata scomparsa di Toriyama, è sorto il dubbio su quanto il defunto creatore abbia potuto contribuire allo sviluppo di “Dragon Ball Daima”. Ma come ha spiegato il produttore esecutivo del nuovo anime, Akio Iyoku, a Mantan Web, Toriyama ha “realizzato l’intera storia ed è stato coinvolto nel design dei personaggi come mai prima d’ora. Ha anche partecipato alla progettazione degli altri design visti nella serie.” Dunque, per gli appassionati preoccupati per la direzione della saga con questo nuovo anime, sembra che il creatore abbia potuto avere un notevole contributo.

Il dirigente di Dragon Ball Daima svela il lavoro di Toriyama sull’anime

Approfondendo ulteriormente il coinvolgimento di Toriyama in “Dragon Ball Daima”, Iyoku ha spiegato che Toriyama ha impiegato molto tempo per sviluppare una storia ricca di azione e avventura. Iyoku ha chiarito che l’obiettivo del team dietro all’anime è quello di “creare” nel modo più accurato possibile il mondo di Toriyama, e si sono assicurati di prendersi tutto il tempo necessario per rendere l’anime il migliore possibile. È evidente dai commenti di Iyoku che “Dragon Ball Daima” non è un progetto preso alla leggera, e pertanto gli appassionati possono stare tranquilli mentre si prepara alla première prevista più avanti questo autunno.

“Dragon Ball Daima” sarà disponibile in Giappone nel corso di quest’anno, ma al momento della stesura di questo articolo non è stata ancora confermata una data di uscita concreta. Il defunto creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha contribuito a elaborare la trama principale originale e i design dei personaggi per “Dragon Ball Daima”, con Yoshitaka Yashima e Aya Komaki che dirigono la serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru che adatta i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara che supervisiona e scrive le sceneggiature.

Fonte Comic Book